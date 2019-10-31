﻿ Беларусь вошла в топ-20 стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь вошла в топ-20 стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде

01.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Беларусь вошла в топ-20 стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде

По данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Беларусь входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде. Такие сведения были озвучены во время международного семинара «Протокол по проблемам воды и здоровья: равный доступ к воде и санитарии, актуализация целевых показателей в Беларуси», сообщили БЕЛТА в Минприроды.

Протокол по проблемам воды и здоровья является развитием Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Принятие повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года усилило значимость Протокола, так как задача обеспечения наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех является одной из 17 Целей устойчивого развития.

На семинаре был оценен прогресс и подведены итоги конкретных результатов в достижении ЦУР, связанных с водоснабжением, санитарией, гигиеной и здоровьем. По данным ПРООН Беларусь входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде (на основе отчетности по Протоколу). Международные эксперты отметили, что в последние годы страна была одной из ведущих в продвижении Протокола на международном уровне, а также в его реализации на национальном уровне.

Ожидается, что на 5-й сессии Совещания сторон Протокола, которая состоится 19-21 ноября в Белграде (Сербия), планируется избрание Беларуси в качестве председателя Совещания сторон Протокола на 2020-2022 годы. Такой статус будет способствовать формированию успешного имиджа страны по данному направлению, повышению информированности о международных тенденциях в области водоснабжения, усилению позиции Беларуси по привлечению средств международных экологических и иных фондов под эгидой Протокола.

Беларусь присоединилась к Протоколу в соответствии с указом Президента от 31 марта 2009 года №159 и стала его полноправной стороной с 21 июля 2009 года. Органами, ответственными за выполнение обязательств по Протоколу, определены Минздрав и Минприроды. В настоящее время Протокол ратифицирован 35 странами, в том числе Россией, Литвой, Латвией, Украиной и Польшей.-0-

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Беларусь входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Минус» отступит, но придут дожди. Погода в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика