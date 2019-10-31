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«Если бы я был мэром»: выбираем, кто из могилевчан получит за свои идеи 300 рублей. Голосование открыто!
01.11.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце августа TUT.BY объявил конкурс Могилева? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">«Если б я был мэром». На него мы получили около 30 писем от жителей Могилева с идеями, как сделать наш город лучше. В сентябре-октябре мы
Напоминаем, голосование пройдет с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Голосовать за одну (!) наиболее понравившуюся из пятерки историю могут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.
Победителя объявим 4 ноября. Автору текста, который понравится читателям больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.
Вот пять конкурсных историй, отобранных в финал — голосуйте!
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«Если бы я был мэром»: выбираем, кто из могилевчан получит за свои идеи 300 рублей. Голосование открыто!
Надеемся, что местные власти прочли все предложения «конкурентов» и примут во внимание самые крутые предложения. Редакция же, как и было обещано, отобрала пять...
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