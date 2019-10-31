«Если бы я был мэром»: выбираем, кто из могилевчан получит за свои идеи 300 рублей. Голосование открыто!

Источник материала: Tut.by

В конце августа TUT.BY объявил конкурс Могилева? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">«Если б я был мэром». На него мы получили около 30 писем от жителей Могилева с идеями, как сделать наш город лучше. В сентябре-октябре мы опубликовали 16 конкурсных текстов. Надеемся, что местные власти прочли все предложения «конкурентов» и примут во внимание самые крутые предложения. Редакция же, как и было обещано, отобрала пять материалов-претендентов на победу — и мы открываем голосование.





Напоминаем, голосование пройдет с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Голосовать за одну (!) наиболее понравившуюся из пятерки историю могут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября. Автору текста, который понравится читателям больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Вот пять конкурсных историй, отобранных в финал — голосуйте!

Внимание! Делая выбор, редакция руководствовалась креативностью подачи, оригинальностью идей, логикой и качеством текста, количеством прочтений, обсуждаемостью публикаций и прочими критериями. Больше свой выбор редакция не комментирует, на звонки и письма с вопросом «А почему мой текст не опубликовали или не взяли в финал?» не отвечает. Все работы, которые были опубликованы в рамках конкурса, можно почитать по ссылке .