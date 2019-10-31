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«Если бы я был мэром»: выбираем, кто из брестчан получит за свои идеи 300 рублей. Голосование открыто!

01.11.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Творческий конкурс «Если бы я был мэром» подходит к концу. За два месяца «новые брестские меры» прислали нам около трех десятков писем. Воображаемые градоначальники предлагали сделать вместо крытого рынка цирк, пустить через город электричку, провести реконструкцию мостов, делились своими идеями по благоустройству парков, дворов, скверов и повышению туристической привлекательности города. Надеемся, местные власти прочли предложения «конкурентов» — и примут во внимание самые крутые из них. Мы же, как и обещали, отобрали пять претендентов на победу — и открываем голосование.


Фото: @servis_brest, instagram.com

Голосование пройдет с 9.00 1 ноября до 9.00 2 ноября. Отдать свой голос за одну (!) наиболее понравившуюся из пятерки историю могут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября. Автору текста-победителя вручим денежный приз — 300 рублей.

Вот пять конкурсных историй, отобранных в финал. Голосуйте - а мы желаем удачи каждому из конкурсантов!

При выборе кандидатов на победу редакция руководствовалась несколькими критериями: креативность подачи, оригинальность идей, логика и качество текста, количество прочтений, обсуждаемость и комментарии пользователей.

Более свой выбор редакция не комментирует, не объясняет, на звонки и письма с вопросом «А почему мой не отобрали?» не отвечает.

Все работы, которые были опубликованы в рамках конкурса, можно почитать по ссылке.

 
 
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Надеемся, что местные власти прочли все предложения «конкурентов» и примут во внимание самые крутые предложения. Редакция же, как и было обещано, отобрала пять...
 
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