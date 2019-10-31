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Начинается сезон охоты

01.11.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 2 ноября (первая суббота ноября) охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного.

Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена способами: из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте — борзых охотничьих собак и ловчих птиц.

Напоминаем! Незаконная охота влечет административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность.

Закроется сезон охоты на пушнину 26 января (последнее воскресенье месяца) 2020 года.

«НН».

 


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С 2 ноября (первая суббота ноября) охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и
 
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