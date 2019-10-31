Студенты из Туркменистана нашли чужую карту и купили по ней 13 жетонов, обед, чехол и наушники

Источник материала: Tut.by

Минчанка оставила карточку у банкомата — по ней студенты купили товаров на 80 рублей. О необычном преступлении рассказывает столичная милиция.

Минчанка забыла карточку у банкомата, вскоре с нее пропало порядка 80 рублей. Женщина заявила об этом в милицию. Оперативники установили, что к хищению причастны 23-летний молодой человек и его 21-летняя девушка. Пара приехала из Туркменистана в Беларусь на учебу.

Карту минчанки молодые люди обнаружили, когда пытались снять деньги с собственной карты в банкомате. По чужой карте пара купила 13 жетонов для проезда в метро, продукты, наушники, чехол, а также обед в ресторане быстрого питания. Покупки делали на суммы не больше 20 рублей — так карту можно было использовать без пин-кода.

Такое преступление могут квалифицировать как хищение с использованием компьютерной техники (ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь). Максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.

Правоохранители напоминают правила безопасности:

не сообщайте пин-код карты посторонним;

не передавайте карту другим;

если потеряли карту — немедленно ее заблокируйте;

пользуйтесь защищенными банкоматами, без подозрительных дополнительных устройств;

не сообщайте паспортные данные неизвестным.

если вы поняли, что деньги похитили — нужно сразу обращаться в милицию.