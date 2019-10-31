ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студенты из Туркменистана нашли чужую карту и купили по ней 13 жетонов, обед, чехол и наушники

01.11.2019 09:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минчанка оставила карточку у банкомата — по ней студенты купили товаров на 80 рублей. О необычном преступлении рассказывает столичная милиция.

Минчанка забыла карточку у банкомата, вскоре с нее пропало порядка 80 рублей. Женщина заявила об этом в милицию. Оперативники установили, что к хищению причастны 23-летний молодой человек и его 21-летняя девушка. Пара приехала из Туркменистана в Беларусь на учебу.

Карту минчанки молодые люди обнаружили, когда пытались снять деньги с собственной карты в банкомате. По чужой карте пара купила 13 жетонов для проезда в метро, продукты, наушники, чехол, а также обед в ресторане быстрого питания. Покупки делали на суммы не больше 20 рублей — так карту можно было использовать без пин-кода.

Такое преступление могут квалифицировать как хищение с использованием компьютерной техники (ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь). Максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.

Правоохранители напоминают правила безопасности:

  • не сообщайте пин-код карты посторонним;
  • не передавайте карту другим;
  • если потеряли карту — немедленно ее заблокируйте;
  • пользуйтесь защищенными банкоматами, без подозрительных дополнительных устройств;
  • не сообщайте паспортные данные неизвестным.
  • если вы поняли, что деньги похитили — нужно сразу обращаться в милицию.
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По чужой карте пара купила 13 жетонов для проезда в метро, продукты, наушники, чехол, а также обед в ресторане быстрого питания.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Если бы я был мэром»: выбираем, кто из брестчан получит за свои идеи 300 рублей. Голосование открыто!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболки поло для мужчин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика