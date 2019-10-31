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Студенты из Туркменистана нашли чужую карту и купили по ней 13 жетонов, обед, чехол и наушники
01.11.2019 09:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанка оставила карточку у банкомата — по ней студенты купили товаров на 80 рублей. О необычном преступлении
Минчанка забыла карточку у банкомата, вскоре с нее пропало порядка 80 рублей. Женщина заявила об этом в милицию. Оперативники установили, что к хищению причастны 23-летний молодой человек и его 21-летняя девушка. Пара приехала из Туркменистана в Беларусь на учебу.
Карту минчанки молодые люди обнаружили, когда пытались снять деньги с собственной карты в банкомате. По чужой карте пара купила 13 жетонов для проезда в метро, продукты, наушники, чехол, а также обед в ресторане быстрого питания. Покупки делали на суммы не больше 20 рублей — так карту можно было использовать без пин-кода.
Такое преступление могут квалифицировать как хищение с использованием компьютерной техники (ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь). Максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.
Правоохранители напоминают правила безопасности:
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По чужой карте пара купила 13 жетонов для проезда в метро, продукты, наушники, чехол, а также обед в ресторане быстрого питания.
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