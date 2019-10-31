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В Бресте велосипед «Колобайк» повесили на дерево

01.11.2019 10:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте неизвестный повесил велосипед велошеринга «Колобайк» на дерево. Фотографию висящего на ветке байка разместили 1 ноября пользователи группы «Город Брест» в Viber.


Фото: «Город Брест»

Судя по снимку, велосипед повесили на дерево на проспекте Машерова.

Напомним, велошеринг «Колобайк» Брест пришел велошеринг «Колобайк». Рассказываем, где и как взять покататься желтые велосипеды">запустили в Бресте 1 октября. Компания разместила в городе 100 прокатных велосипедов. За месяц количество транспорта сократилось до 99. Один байк недавно пропал. Его нашли в лесу в микрорайоне Гершоны. Велосипед находился в разобранном виде, со срезанными деталями.

Случаи порчи и неправильной эксплуатации желтых арендных байков отмечались и в Минске. После запуска велошеринга в столице в сети появилось множество снимков прокатных велосипедов в неожиданных местах: на козырьке подъезда, в мусорном баке и даже в милицейском автомобиле.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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