В Бресте велосипед «Колобайк» повесили на дерево

Источник материала: Tut.by

В Бресте неизвестный повесил велосипед велошеринга «Колобайк» на дерево. Фотографию висящего на ветке байка разместили 1 ноября пользователи группы «Город Брест» в Viber.



Фото: «Город Брест»

Судя по снимку, велосипед повесили на дерево на проспекте Машерова.

Напомним, велошеринг «Колобайк» Брест пришел велошеринг «Колобайк». Рассказываем, где и как взять покататься желтые велосипеды">запустили в Бресте 1 октября. Компания разместила в городе 100 прокатных велосипедов. За месяц количество транспорта сократилось до 99. Один байк недавно пропал. Его нашли в лесу в микрорайоне Гершоны. Велосипед находился в разобранном виде, со срезанными деталями.

Случаи порчи и неправильной эксплуатации желтых арендных байков отмечались и в Минске. После запуска велошеринга в столице в сети появилось множество снимков прокатных велосипедов в неожиданных местах : на козырьке подъезда, в мусорном баке и даже в милицейском автомобиле.