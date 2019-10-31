Где установят камеры фотофиксации в ноябре?

Об установке мобильных датчиков контроля скорости в Минске сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Информация содержит места расположения, время контроля и скоростные ограничения.

Круглосуточно фотокамеры будут стоять на 19 и 53 км МКАД.

По нечетным числам с 7 до 20 часов контролеры скорости будут дежурить на Партизанском проспекте, 147, улице Орловской, 66, проспекте Независимости, 131 к2.

По четным – с 7 до 20 часов на Партизанском проспекте, 75, проспекте Пушкина, 55, перекрестке проспекта Независимости и улицы Фогеля.

Ежедневно с 20 часов до 2 часов контроль движения будет проводиться на проспекте Независимости, 131 к2, перекрестке Независимости и Фогеля, проспекте Дзержинского, 115, Партизанском проспекте, 147, улице Кальварийской, 58 к1, проспекте Пушкина, 55, улицы Притыцкого, 60 к5, Партизанском проспекте, 23, улице Чкалова, 1, улице Орловской, 66, улице Кижеватова, 36.

В службе отмечают, что график построен в результате анализа автоаварийных ситуаций.