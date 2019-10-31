ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где установят камеры фотофиксации в ноябре?

01.11.2019 10:14 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Об установке мобильных датчиков контроля скорости в Минске сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Информация содержит места расположения, время контроля и скоростные ограничения.

Круглосуточно фотокамеры будут стоять на 19 и 53 км МКАД.

По нечетным числам с 7 до 20 часов контролеры скорости будут дежурить на Партизанском проспекте, 147, улице Орловской, 66, проспекте Независимости, 131 к2.

По четным – с 7 до 20 часов на Партизанском проспекте, 75, проспекте Пушкина, 55, перекрестке проспекта Независимости и улицы Фогеля.

Ежедневно с 20 часов до 2 часов контроль движения будет проводиться на проспекте Независимости, 131 к2, перекрестке Независимости и Фогеля, проспекте Дзержинского, 115, Партизанском проспекте, 147, улице Кальварийской, 58 к1, проспекте Пушкина, 55, улицы Притыцкого, 60 к5, Партизанском проспекте, 23, улице Чкалова, 1, улице Орловской, 66, улице Кижеватова, 36.

В службе отмечают, что график построен в результате анализа автоаварийных ситуаций.

Напомним, в Беларуси в данное время решается техническая часть вопроса фотофиксации отсутствия техосмотра, также идет работа для создания правовой основы такой меры. Кроме того, совершенствуется процедура взимания дорожного сбора, так как большинство госорганов поддерживает отвязку уплаты дорожного сбора от техосмотра, однако мнения в отношении того, как уплачивать госпошлину, разделились.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об установке мобильных датчиков контроля скорости в Минске сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Информация содержит места расположения, время контроля и скоростные...
 
Новости дня
Новости общества
 
Студенты из Туркменистана нашли чужую карту и купили по ней 13 жетонов, обед, чехол и наушники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные рюкзаки для девушек в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика