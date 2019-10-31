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Где установят камеры фотофиксации в ноябре?
01.11.2019 10:14 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Об установке мобильных датчиков контроля скорости в Минске сообщили в
Круглосуточно фотокамеры будут стоять на 19 и 53 км МКАД.
По нечетным числам с 7 до 20 часов контролеры скорости будут дежурить на Партизанском проспекте, 147, улице Орловской, 66, проспекте Независимости, 131 к2.
По четным – с 7 до 20 часов на Партизанском проспекте, 75, проспекте Пушкина, 55, перекрестке проспекта Независимости и улицы Фогеля.
Ежедневно с 20 часов до 2 часов контроль движения будет проводиться на проспекте Независимости, 131 к2, перекрестке Независимости и Фогеля, проспекте Дзержинского, 115, Партизанском проспекте, 147, улице Кальварийской, 58 к1, проспекте Пушкина, 55, улицы Притыцкого, 60 к5, Партизанском проспекте, 23, улице Чкалова, 1, улице Орловской, 66, улице Кижеватова, 36.
В службе отмечают, что график построен в результате анализа автоаварийных ситуаций.
Напомним, в Беларуси в данное время решается техническая часть вопроса
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Об установке мобильных датчиков контроля скорости в Минске сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Информация содержит места расположения, время контроля и скоростные...
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