Источник материала: Tut.by

На Деды автобус Витебск — Шапечино будет заходить на кладбище в Коптях, сообщает «Оператор перевозок».

В субботу, 2 ноября, в День поминовения усопших, автобус по маршруту Витебск — Шапечино будет заезжать на кладбище в деревне Копти.

Отправление от витебского автовокзала — в 10.00 и 11.35. Заезжать на кладбище автобус будет в обоих направлениях.