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На Деды автобус Витебск - Шапечино будет заходить на кладбище в Коптях
01.11.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Деды автобус Витебск — Шапечино будет заходить на кладбище в Коптях,
В субботу, 2 ноября, в День поминовения усопших, автобус по маршруту Витебск — Шапечино будет заезжать на кладбище в деревне Копти.
Отправление от витебского автовокзала — в 10.00 и 11.35. Заезжать на кладбище автобус будет в обоих направлениях.
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Отправление от витебского автовокзала - в 10.00 и 11.35. Заезжать на кладбище автобус будет в обоих направлениях.
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