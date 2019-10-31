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6 ноября можно попасть на личный приём к начальнику главного управления юстиции облисполкома
01.11.2019 — Новости Общества | Герой працы
Источник материала: Герой працы
6 ноября начальник главного управления юстиции Витебского областного исполнительного комитета Конопелько Сергей Петрович проведёт личный приём граждан, индивидуальных предпринимателей, руководителей (представителей) юридических лиц.
Приём граждан будет проводиться с 14.00 до 15.00 по адресу: г. п. Шумилино, ул. Короткина, д. 10, каб. 115а.
Предварительная запись по телефону 4-10-45 – приёмная райисполкома.
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6 ноября можно попасть на личный приём к начальнику главного управления юстиции облисполкома 6 ноября начальник главного управления юстиции Витебского...
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