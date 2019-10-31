Елена Герасимович: «Любите этот мир, и тогда жизнь ответит вам взаимностью»

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Один из медицинских центров Борисова традиционно осенью поздравляет своих пациентов. Теплая встреча и праздничный концерт состоялись в одном из уютных заведений нашего города.

Мамы важно входят в зал. Кто-то поправляет бантики своей милой дочке, а кто-то просит сыночка покружиться, ведь на нем так хорошо сидит костюм. Женщины приветливо здороваются, улыбаются. Кто-то знаком по предыдущим встречам, кто-то на празднике обретает новых знакомых и, возможно, друзей.

Организаторы мероприятия рады гостям. Встречают их и предлагают написать что-то приятное на «ромашке пожеланий» – цветочке, прикрепленном к стене. Спустя какое-то время на лепестке появляется надпись «Спасибо за мою

жизнь»…

В личном интервью Елена Михайловна Герасимович, директор медицинского центра, рассказала о том, что за 15 лет работы центра счастье материнства обрели около двух тысяч родителей.

– В последнее время к нам обращаются не только женщины, которые не могут забеременеть, но все больше – для осознанного планирования беременности, – отметила директор медцентра.

Елене Михайловне приятно видеть подрастающих малышей, ведь есть и ее заслуга в том, что они появились на свет.

…В этот светлый праздник мам сюрпризы ожидали не только родителей, но и их малышей: акварелька, шоу хвостатых, шарики, мини-аттракционы, вкусные пряники и концерт. Дети резвились, яркие клоуны рисовали им по желанию яркие цветочки на щечках. Счастливые мамы умилялись, а Елена Михайловна каждому старалась подарить свою теплоту и внимание.

– Я второй раз на этом празднике, первый раз была во время беременности. Для меня это хорошая возможность сказать «спасибо» доктору, ведь обычно мы идем к врачу с проблемой, а поблагодарить времени не хватает, – поделилась молодая мама.

Конечно, радует и приятно удивляет, что Елена Михайловна относится к чужим людям как к родным.

Каждый ребенок получил подарок от медицинского центра, а женщины — приятные эмоции, ведь у них уже есть самый главный подарок — их счастливые дети. В заключение праздника Елена Михайловна пожелала родителям любить этот мир, и тогда жизнь ответит взаимностью.

Ульяна ШЛЫКОВИЧ, учащаяся ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»