Жемчужное ожерелье единомышленников

Источник материала: Единство

– Ольга Витольдовна, я неоднократно писала о работе территориального центра, но лично о вас – никогда… Именно поэтому не так много знаю фактов из вашей биографии. Расскажите немного о себе.

– Родилась я на Борисовщине в заводском поселке Ганцевичи. В детстве любила играть в школу и мечтала работать с детьми. Именно поэтому выбрала профессию педагога, став 18-м учителем в династии. Получив образование в Минском государственном педагогическом институте имени М. Горького, в 1990 году я была по распределению направлена воспитателем детского сада в совхоз «Велятичи».

– После работы в детском саду сразу пришли в территориальный центр?

– Нет, в Велятичах я работала только один год. Вышла замуж, и мы переехали жить на малую родину супруга – в деревню Иканы, куда он был направлен на работу после окончания вуза. Там была прекрасная маленькая базовая школа, которую в послевоенное время построили сами учителя вместе с односельчанами. В этом коллективе, который когда-то воспитывал моего мужа, меня приняли как свою. Там я проработала учителем начальных классов и психологом 14 лет.

– Не было ли грусти, когда решили расстаться с педагогикой?

– Конечно, была. Я до сих пор вспоминаю тот теплый дружный коллектив. И хотя школа уже не функционирует, но мы до сих пор встречаемся с учителями. Остались и ученики, которые помнят меня той молодой учительницей. С ними мы общаемся в социальных сетях, они приглашают меня на встречи выпускников. Приятно, что то доброе, посеянное когда-то мною, дало свои плоды.

– Вы руководите центром со дня его основания. Реализация каких проектов и идей наиболее значима для вас?

– За 15 лет территориальный центр состоялся как большой проект. Изначально наши сотрудники ютились в нескольких небольших кабинетах в корпусе на проспекте Революции. Сейчас мы располагаемся в красивом просторном здании на ул. 50 лет БССР, 27А, в благоустройство которого вкладываем много сил и душу. За время существования социального учреждения появилось несколько структурных подразделений и в сельской местности. А это говорит о многом – в первую очередь о том, что мы стараемся дать возможность оказания надомной услуги жителям отдаленных деревень, действуя по принципу «дойти до каждого».

– Не секрет, что труд работников социальной сферы непростой и порой невысоко оплачиваемый… Как вы думаете, что движет вашими сотрудниками, которые давно здесь работают и не уходят от вас? Это любовь к профессии, к центру?

– Я думаю, разное. Есть работники, действительно любящие другого человека, который слабее их, и они готовы оказывать помощь. Для кого-то решающим является то, что работа находится рядом с домом. Пускай у них не самая высокая зарплата, но зато есть уверенность в том, что всегда смогут вовремя забрать ребенка из детского сада или школы. Для женщины это немаловажно.

– Беларусь в 2015 году присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов. Как в центре работают с этой категорией граждан?

– Мы стремимся быть на шаг впереди потребностей человека с ограничениями и внедрять современные технологии, много внимания уделяем повышению квалификации сотрудников. Наш центр не раз являлся базовой площадкой по реализации пилотных проектов. В 2019 году нами приобретен гусеничный лестничный подъемник для перемещения инвалидов-колясочников. Специальным автотранспортом мы осуществляем подвоз наших клиентов для посещения учреждений здравоохранения, культуры, банков и т.д. Для людей с нарушением зрения административные вывески территориального центра дополнены тактильными табличками, выполненными шрифтом Брайля и QR-кодом.

– Часто люди с ограниченными возможностями сталкиваются с проблемой трудоустройства. Как вы думаете, почему работодатель не особо хочет принимать в свой коллектив такого человека? Какие вы видите пути решения этой проблемы?

– Работодатель – это в первую очередь человек, который отвечает за весь производственный процесс, охрану труда… Он хочет видеть стабильно работающих специалистов, которым не нужны особые условия. Думаю, именно перестраховка является преградой для того, чтобы человек был трудоустроен. Но ведь в Борисове есть положительные примеры организаций, где трудятся практически только инвалиды, – УП «Виток», «Светоприбор», ООО «Камако плюс». Не спорю, возможно, на промышленном производстве это сделать проблематично, но уверена, что организаций, где могут быть трудоустроены инвалиды, должно быть больше. Будем надеяться, что те послабления в налоговом законодательстве, которые предусмотрены для работодателей, трудоустраивающих инвалидов, принесут определенные положительные результаты. Все ограничения только в стереотипах, т.е. в головах людей.

– У каждого руководителя есть свои методы и принципы работы. Поделитесь вашими.

– Своих коллег я называю жемчужинами одного ожерелья. В большинстве это молодые, красивые, современные девушки и женщины, но есть в коллективе и 30 парней и мужчин! Они, как драгоценный камень, получая огранку мастера, сверкают всеми гранями – являются специалистами широкого диапазона: одновременно психологами, юристами, медиками, строителями, бухгалтерами и сиделками. Сталкиваясь ежедневно с человеческой бедой, немощью, черствостью, порой агрессией, мы встречаем клиентов только улыбкой. Уходя от нас, большинство тоже начинают улыбаться, а это уже маленькая победа над реалиями жизни.

– В рамках своих проектов вы обращаетесь за помощью к людям со стороны?

– Да. Мы активно занимаемся развитием новых идей. На протяжении длительного времени реализовывался замечательный гуманитарный проект «Доброе такси». Его суть в том, что водители такси доставляли в центр одежду, обувь, игрушки и даже мебель – все то, что борисовчане были готовы отдать нуждающимся.

– То есть можно сказать, что среди наших жителей много милосердных людей?

– Очень много. И приятно, что поступают деньги на благотворительный счет центра, безвозмездно передаются одежда, обувь, мебель, бытовая техника. Хочу сказать большое спасибо всем руководителям предприятий, которые нам оказывают финансовую помощь и безвозмездно передают выпускаемую продукцию. При поддержке председателя Борисовского райисполкома Геннадия Ивановича Денгалева, ставшего гостем фестиваля творчества людей с инвалидностью «Снежаньскi карагод», мы приобрели антивандальные уличные тренажеры для инклюзивного парка.

– Знаю, что помимо основной деятельности вы еще являетесь председателем районной организации ОО «Белорусский союз женщин». Расскажите, чем в рамках этого объединения вам приходится заниматься и что вообще можете сказать о современных женщинах?

– Современная женщина – молодая, креативная, с лидерскими инициативами, часто это руководитель, потому что если ты сам являешься лидером, то и твоя первичка будет идти за тобой. Союз женщин проводит большую работу по оказанию помощи людям. В первую очередь мы поддерживаем женщин, которые по разным причинам одни воспитывают детей, часто это многодетные матери. Были случаи, когда даже из роддома помогали выписаться маме с малышом. Более десяти лет мы являемся инициаторами гуманитарной акции «Женщины Борисовщины вместе» по передаче детских вещей малоимущим семьям. Мне сложно отделить работу в центре от общественной – все это слилось в один поток, и очень приятно, что на Борисовщине женское лидерство очень активно, создается все больше первичек.

– Вы уже поблагодарили руководителей предприятий, которые помогали вам финансово. Может быть, напоследок хотели бы сказать слова благодарности своим коллегам?

– От всей души хочу поблагодарить своих коллег за их высокий профессионализм, терпение и добрые открытые сердца. Я очень признательна Лидии Федоровне Брыгиной – прекрасному человеку,

мудрому руководителю, стоявшему у истоков создания системы соцзащиты в Борисовском районе. Она 15 лет назад поверила в меня, только в теории зная, каким должен быть территориальный центр. Мы до сих пор общаемся, Лидия Федоровна – всегда почетный гость на наших мероприятиях. Благодарна я и Валентине Валентиновне Заяц. То, что сегодня она является активным получателем услуг и клиентом нашего центра, – показатель качества и оценки труда всего коллектива.

Беседовала Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ