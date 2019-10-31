Геннадий Денгалев: «Я никого не заставляю помогать – это дело добровольное»

Источник материала: Единство

Анна Руцевич, проживающая в деревне Замошье, пожаловалась председателю райисполкома на отсутствие ограждения на кладбище и ненадлежащее состояние братской могилы.

Присутствовавшая на приеме председатель Иканского сельсовета А.М. Картасова пояснила, что несколько лет назад там частично были установлены бетонные столбы, но из-за отсутствия финансирования ограждение не было завершено. Анна Михайловна предложила местным жителям внести посильную сумму денег, чтобы доделать ограждение, но ее идею сельчане не поддержали… Также Анна Михайловна объяснила, что ежегодно своими силами подкрашивает буквы на памятнике на братской могиле. В 2019-м выделены средства на реконструкцию исторического объекта, и до конца октября памятник будет реконструирован.

– Самое простое – приходить и говорить: «Дайте». А вот помочь – это уже сложнее. Я никого не заставляю помогать – это дело добровольное, все на совести человека. Вот, например, членов БРСМ никто не агитировал – они сами взяли шефство над одной из братских могил в нашем районе и навели там порядок. Для меня это был приятный сюрприз. Профсоюзы тоже активно включились в эту работу. Вы бы тоже могли взять банку краски, кисть и подкрасить буквы на памятнике, ведь там же и ваши предки захоронены… – высказал мнение Геннадий Денгалев.

Действительно, зачастую председателям сельсоветов очень тяжело в одиночку навести порядок в местах захоронений. Ведь на территории сельсоветов находится много деревень и кладбищ, и одному физически сложно справиться. Поэтому так важно, чтобы и от граждан исходила инициатива помочь…

В тот день на прием к главе региона обратились и с другими не менее значимыми проблемами. Сергей Минин, проживающий по ул. Ватутина, 22, изрядно подустав от затянувшегося капитального ремонта дома, попросил решить эту проблему главу региона. Директор УП «Жилье» П.Ф. Чижов подтвердил, что, действительно, капитальный ремонт затянулся, и это связано с тем, что подрядчик не выполняет свои обязанности в полном объеме. Председатель райисполкома поручил незамедлительно расторгнуть договор с недобросовестным подрядчиком и найти нового.

– Люди должны встречать Новый год в нормальном доме, поэтому даю вам время до 15 декабря все завершить. Это крайний срок. И давайте так: чтобы потом не было стыдно — сдержите свое слово, – потребовал Геннадий Денгалев.

Весьма долгим получился разговор председателя с Сулейманом Шабановичем. Мужчина рассказал, что к центральной больнице неудобно добираться, особенно пожилым людям: автобусы и маршрутки не доезжают до ворот медицинского учреждения, а от остановки далеко идти. Геннадий Денгалев пояснил, почему остановку не так просто сделать. Во-первых, в скором времени перед шлагбаумом будет организована парковка для автомобилей, потому что машины не должны находиться на территории больницы. Также там нет возможности сделать разворотное кольцо для общественного транспорта – в противном случае нужно снести дома… Узнав эти объективные причины, Сулейман Ибрагимович предложил рассмотреть вариант устройства остановки по улице Батарейной.

– Мы обратимся в ГП «Минскоблпассажиртранс», так как оно является оператором. Специалисты изучат возможность организации дополнительного маршрута с остановкой ближе к ЦРБ, – сказал Геннадий Денгалев.

Несколько заявителей пожаловались на соседей из-за неправильного содержания домашних животных. Так, Улима Батюта вместе с супругом, проживающие в доме № 27 в пер. Горанском, рассказали, что испытывают страх по причине того, что их соседи держат двух больших собак породы алабай. Часть вольера, в котором находятся животные, является продолжением забора, что и составляет угрозу. По словам заявителей, их соседям было вынесено предписание перенести вольер на несколько метров, но они этого не сделали.

Как рассказал директор УП «Жилье» П.Ф. Чижов, домашние животные, о которых шла речь, не зарегистрированы, и их хозяевам было выдано предписание, которое до сих пор не выполнено. В связи с чем Геннадий Денгалев попросил принять меры в соответствии с действующим законодательством.

Один из вопросов, с которыми пришел на прием к председателю Дмитрий Летун, проживающий по ул. Тухачевского, 29, также касался содержания кошек и собак дома. Так, он рассказал, что его соседи выгуливают домашних животных без поводка. Геннадий Денгалев поручил соответствующим службам разобраться в этом вопросе, а также проверить, какое количество питомцев там проживает. Согласно Правилам содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, разрешается содержать: собак, кошек в занимаемой одной семьей отдельной квартире, но не более двух животных в отдельной квартире многоквартирного жилого дома. В квартире, где проживает несколько нанимателей (собственников), — не более одного животного на семью нанимателя (собственника) при согласии всех совершеннолетних граждан, проживающих в квартире.

Также было несколько заявителей с вопросами, касающимися земельных споров. Однако их решение не в компетенции председателя райисполкома – людям объяснили, что они должны обращаться в суд. На ряд вопросов граждане получили ответ прямо на месте. Те, которые требуют проработки, были взяты на контроль. Ни одно обращение не осталось без внимания.

Екатерина ВОРОБЬЕВА