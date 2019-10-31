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Закон о «суверенном рунете» в России вступил в силу

01.11.2019 11:10 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Суть закона о «суверенном рунете» РФ - ограничение интернета в случае «угрозы целостности, устойчивости и безопасности» государства.

Об этом пишет «Новая газета» в сообщении о вступлении в силу большей части положений закона.

Закон предусматривает массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (Deep pаcket inspection (DPI)), предоставляет Роскомнадзору полномочия, чтобы отключать доступ российских пользователей к внешнему интернету «в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования», а также следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. 

Что касается последствий вступления закона в ноябре, то наиболее вероятным развитием событий эксперты назвали то, в котором белорусские пользователи ничего не заметят. Однако при этом они не исключили и негативные сценарии, так как Беларусь до 80% интернет-трафика получает через Россию.

 
 
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Суть закона о «суверенном рунете» РФ - ограничение интернета в случае «угрозы целостности, устойчивости и безопасности» государства. Об этом пишет «Новая газета»...
 
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