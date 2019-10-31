Закон о «суверенном рунете» в России вступил в силу

Суть закона о «суверенном рунете» РФ - ограничение интернета в случае «угрозы целостности, устойчивости и безопасности» государства.

Об этом пишет «Новая газета» в сообщении о вступлении в силу большей части положений закона.

Закон предусматривает массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (Deep pаcket inspection (DPI)), предоставляет Роскомнадзору полномочия, чтобы отключать доступ российских пользователей к внешнему интернету «в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования», а также следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика.