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Закон о «суверенном рунете» в России вступил в силу
01.11.2019 11:10 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Суть закона о «суверенном рунете» РФ - ограничение интернета в случае «угрозы целостности, устойчивости и безопасности» государства.
Об этом пишет «Новая газета» в сообщении о вступлении в силу большей части положений закона.
Закон предусматривает массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (Deep pаcket inspection (DPI)), предоставляет Роскомнадзору полномочия, чтобы отключать доступ российских пользователей к внешнему интернету «в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования», а также следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика.
Что касается последствий вступления закона в ноябре, то наиболее вероятным развитием событий эксперты назвали то, в котором белорусские пользователи ничего не заметят. Однако при этом они не исключили и
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Суть закона о «суверенном рунете» РФ - ограничение интернета в случае «угрозы целостности, устойчивости и безопасности» государства. Об этом пишет «Новая газета»...
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