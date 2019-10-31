Холодно, ветрено, но ждем потепление. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Теперь уже точно можно ставить туфли в шкаф до весны — холода пришли. В эти первые дни ноября в Могилеве будет пасмурно, ветрено. Ожидаются и дождь, и снег. Все потому, что к началу следующей недели прогнозируют потепление, но продлится оно недолго. Ведь через 2 месяца — Новый год!



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 1 ноября, в Могилеве около +3°С, пасмурно. Местами пройдет снег.

В субботу будет +1…5°С, днем даже может выглянуть солнце. При этом весь день будет ветрено, так что утепляйтесь.

В воскресенье, 3 ноября, потеплеет — +6…9°С. Но будет по-прежнему ветрено, пасмурно, ожидается небольшой дождь.

В понедельник станет еще теплее — +9…12°С. В остальном ничего не изменится: пасмурно и ветрено.

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