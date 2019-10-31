В Гродно молодые люди не заплатили за ночлег в хостеле и убежали через окно

Источник материала: Tut.by

В Гродно в одном из хостелов ночью 30 октября произошла необычная история. Пара поселилась в семейном номере, но, не дожидаясь утра, молодые люди выбрались через окно и убежали — при этом не заплатили за ночлег. Утром в номере сотрудники хостела обнаружили 20 рублей, а заплатить надо было 70, сообщает портал hrodna.life.



Фото: hrodna.life

— Тут везде камеры, я не знаю, чем они думали, когда убегали, — рассказывает владелец хостела Сергей. — Пришли молодые ребята в полночь, у нас тогда терминал не работал, договорились утром разобраться с оплатой. Но наутро их не оказалось. Стали просматривать камеры и оказалось, что в 01.39 они решили выбраться из окна и покинуть хостел. Оставили только 20 рублей.

Сергей в милицию не обращался. Говорит, пусть этот поступок будет на совести молодых людей.

— Может они гродненские, может, хотели уединиться. А может, кто-то из них и приезжий. Но мне кажется, город должен знать этих «героев». Я их буду ждать и мне будет приятно, если они заплатят полную сумму за снятый номер, — добавил владелец хостела.