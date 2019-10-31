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В Гродно молодые люди не заплатили за ночлег в хостеле и убежали через окно

01.11.2019 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в одном из хостелов ночью 30 октября произошла необычная история. Пара поселилась в семейном номере, но, не дожидаясь утра, молодые люди выбрались через окно и убежали — при этом не заплатили за ночлег. Утром в номере сотрудники хостела обнаружили 20 рублей, а заплатить надо было 70, сообщает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

— Тут везде камеры, я не знаю, чем они думали, когда убегали, — рассказывает владелец хостела Сергей. — Пришли молодые ребята в полночь, у нас тогда терминал не работал, договорились утром разобраться с оплатой. Но наутро их не оказалось. Стали просматривать камеры и оказалось, что в 01.39 они решили выбраться из окна и покинуть хостел. Оставили только 20 рублей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hrodna.life (@hrodna.life) 31 Окт 2019 в 5:01 PDT

Сергей в милицию не обращался. Говорит, пусть этот поступок будет на совести молодых людей.

— Может они гродненские, может, хотели уединиться. А может, кто-то из них и приезжий. Но мне кажется, город должен знать этих «героев». Я их буду ждать и мне будет приятно, если они заплатят полную сумму за снятый номер, — добавил владелец хостела.

 
Теги: Гродно
 
 
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Утром в номере сотрудники хостела обнаружили 20 рублей, а заплатить надо было 70.
 
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