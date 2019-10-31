Время неравнодушия или есть ли у нас свобода выбора?

Источник материала: Кобринский вестник





Выбор – то, что стоит перед человеком с младенчества и до глубоких седин. То, с чем согласно Ветхому Завету, даже в райских кущах столкнулись первые люди – Адам и Ева. Все, что мы приобретаем и теряем в жизни, есть результат нашего выбора. Кроме страны рождения, родителей и имени (на эту данность наши волевые решения никак не могут повлиять!), все остальное – увлечения, дружба, любовь, профессия, уровень наших знаний и спектр наших умений, опыт и глубина чувств и, в конечном итоге, взаимоотношения с миром и само понятие «счастье» – зависят от того, что мы выбирали и выбираем на каждом данном отрезке жизни.

Стереотипы. Наследие, с которым мы не спешим расставаться

Увы, многие сограждане готовы уклониться от какого бы то ни было выбора и выборов как политической кампании… Осознание того, что от их участия и решения что-то вообще зависит в жизни страны, для этой категории населения непосильный (и бесполезный) труд. И вряд ли их можно винить в этом: уж слишком живуч в памяти целых поколений контраст между реальной жизнью и пропагандистской благостной картинкой советских времен! Громкие лозунги тех лет, как то «Дорогой Ленина в грядущее идем!» или «Победа коммунизма неизбежна!» – по сути, являлись лишь декларацией, программными установками, в которых не было ни слова о роли человека в этих глобальных процессах. Все было изначально решено и определено «сверху», независимо от чьих-то устремлений и желаний. Оставалось только соглашаться или нет, впрочем, чье бы то ни было несогласие не учитывалось и, по большому счету, не играло роли… Конечно, гражданам той, оставшейся в прошлом страны, так же, как и людям, рожденным и выросшим уже в независимых государствах на постсоветском пространстве, приходилось ежедневно выбирать между правильным и неправильным, плохим и хорошим, хорошим и лучшим… Но главный общественно-политический выбор за них был сделан, что не могло не отразиться на менталитете народа. Одна из черт нашего белорусского характера – хваленая толерантность и «памяркоўнасць», а по сути, бесконфликтность, страх публично обозначать свою позицию, выражать мнение… Но человеку мучительно тяжело сознавать, что за него кем-то все решено и этому решению нет альтернативы. Не умея с этим смириться, он часто загоняет неудовлетворенность и горечь внутрь… Так рождается и становится «нормой» двойная мораль – для общества и для «внутреннего потребления», так взращиваются «пофигизм» и инфантилизм, формируется потребительское отношение к государственным и общественным институтам… Кстати, издержки данного явления государство ощущает сегодня в полной мере: в море обращений граждан едва ли не половина необоснованных, типа «дайте, потому что я так хочу» или потому, «что государство обязано». Эти плоды внутренней несвободы личности нельзя отнести к «скоропортящимся» продуктам – уже давно и страна, и строй, и мораль другие, а многие люди все так же продолжают думать и говорить, что за них «все давно решено сверху», и что от них «ничего не зависит». В том числе и применительно к любым выборам во власть.

«Людзьмі звацца!»

А ведь участие в выборах – наше конституционное право, которым мы не только можем – обязаны пользоваться! Еще классик белорусской литературы Янка Купала вкладывал в уста нашего, бесправного тогда народа, чаяние: «людзьмi звацца». Поэт-гражданин, «адраджэнец» и, как оказалось, поэт-пророк в знаменитом стихотворении-гимне «А хто там ідзе?» впервые провозгласил политическую декларацию белорусов – утвердиться в мире социально, этнически, политически, то есть как самостоятельная нация с развитым национальным самосознанием. Сегодня, когда мы на всех уровнях охотно рассуждаем о воплощении мечты великого поэта, что подтверждает, в том числе, и признание Беларуси равноправным членом международного сообщества, не худо вернуться к изначальному смыслу его слов. «Людзьмi звацца» – это не только о лучшей доле, о свободном труде, об уважении «извне» – это еще и о самоуважении, о законной и заслуженной гордости народа своей богатой историей, яркими традициями, уникальным трудолюбием, свершениями, бесчисленными талантами белорусов! Это и о том, чтобы пользоваться своими конституционными правами, в том числе правом избирать и быть избранными в органы власти; об активной, неравнодушной общественной позиции, естественной для граждан независимой страны. Ведь чтобы ощутить, что от нас что-то зависит, чтобы так было на самом деле, надо почувствовать себя не только индивидом – частичкой народа, членом общества.

Это обидное слово – «местечковость»

Мы охотно сравниваем нашу жизнь во всех ее ипостасях с жизнью «на Западе», то есть в странах Европы. Не секрет, по уровню жизни нам до них действительно далеко. Как говорится, есть над чем работать. Но почему мы упорно игнорируем и замалчиваем социальное неравнодушие, высокое национальное самосознание, бурную общественную и политическую активность тех же поляков, французов, хорватов или испанцев?..

Уж их-то не надо убеждать участвовать в выборах: с данными общественно-политическими кампаниями европейцы всякий раз напрямую связывают надежды на рост собственного благосостояния, принятие справедливых и мудрых законов, гарантии безопасности. Иногда, конечно, разочаровываются, не без этого… Но их не надо учить истории своей страны, патриотизму и гордости за принадлежность к своей нации! Кстати, далеко не у каждого европейского народа такая богатая и достойная гордости и глубокого уважения (и изучения!) история, как у нас, белорусов, наследников ВКЛ!

Что же нам как народу мешает брать на себя полноту ответственности за судьбу своей страны, за ее будущее? Что мешает реально влиять на тот же рост уровня жизни, на совершенствование законодательной базы, ведь здесь непочатый край работы!

Нередко приходится слышать: «Не пойду на выборы – я всю жизнь честно работал на благо страны, а государство обо мне достойным образом не позаботилось: зарплата (пенсия) маленькая; коммунальные платежи «кусаются»; у меня серьезные претензии к нашему медицинскому обслуживанию, к школьному и вузовскому образованию, к качеству лекарств и ценам на них… И потом, кандидаты не внушают мне доверия!»

Вроде, человек убедительно аргументирует свое нежелание участвовать в выборах по каждому пункту… На самом деле, подобная позиция не что иное, как отсутствие гражданской зрелости, нежелание прилагать хотя бы минимальные усилия для самого себя и своих близких (не говоря уже о согражданах). Зато потом, если что-то вдруг пойдет не так, как заявлено в программах кандидатов, у вас, вроде бы, есть основание во всеуслышание заявить: «Ну вот, я же говорил (а), что нечего ходить на эти выборы – все равно от этих депутатов никакого толку!»

Неконструктивная критика, однако, – это не что иное как эмоции и дешевое критиканство. Это – как «принятые» у нас «жалобы в инстанции» вместо конкретных предложений. Ну хоть об улучшении того же медицинского обслуживания! Не нравится что-то в нашей жизни, есть предложения, как это исправить – используйте все возможности, в том числе и такие, как личный прием руководителей, тех же депутатов всех уровней. Стучите, и вас услышат, а не отсиживайтесь за закрытыми дверями, не занимайтесь кухонным диссидентством!

Не нравятся вам кандидаты – идите на избирательный участок и поставьте свою «галочку»! Выразите, обозначьте свою гражданскую позицию! Не отмалчивайтесь, не отворачивайтесь от жизни своего города, района, страны!

Есть в нашем обиходе уничижительно-ироническое определение «местечковый». Оно, если кто-то не знает, не имеет никакого отношения к географии вашего проживания. «Местечковую» жизненную позицию можно занимать, будучи жителем столицы или областного города, а можно жить в деревне, но мыслить категориями общего блага в масштабах области, края, страны, даже планеты… «Местечковость», иначе провинциальность – это страх пересудов, боязнь того, как на вас посмотрят, что про вас скажут. Это зависимость от чьих-то некомпетентных мнений и ложных жизненных установок. Это, по большому счету, оправдание своего бездействия и душевной «обломовщины», заслон вашему свободному волеизъявлению, объективной оценке окружающей действительности и взвешенному честному выбору!

Выбирай свободу решений, то есть действуй!

Вы вовсе не обязаны соответствовать чьим-то ожиданиям. Тем более, ожиданиям людей с искаженным «фокусом» общественного зрения. Вы взрослые самостоятельные люди, граждане, так будьте патриотами своего Отечества. Это не игра словами! Под патриотизмом следует понимать, прежде всего, неравнодушие ко всем проявлениям жизни родного города, района, государства, желание изменить нашу жизнь к лучшему, подкрепленное практическими действиями! Разбили цветник во дворе многоквартирного дома, засыпали яму и отремонтировали ступеньку в подъезде, расчистили от мусора и зарослей пустырь и сами, не дожидаясь внимания властей, превратили его в зону отдыха – ну разве вы не патриоты?! Взяли шефство над одиноким стариком, носите ему продукты из магазина и лекарства из аптеки, не дожидаясь, пока его возьмут под свое крыло социальные службы – это тоже патриотизм! Собрали деньги на ремонт церковного купола или на установление поклонного креста на въезде в деревню; своими силами на собственные средства отремонтировали полуразрушенный исторический памятник – вы Патриоты с большой буквы! Конечно, военно-патриотическое воспитание в школе, игра «Зарница» и кадетские классы тоже важны и нужны, но куда важнее неравнодушие, «неабыякавасць» населения по самым разным общественным поводам! Хватит уже нам быть «памяркоўнымi» тире униженно-трусливыми, затюканными молчалиными!

Пора осознать, что не от чьего-то там – от нашего персонального выбора, за кого бы или против кого бы мы ни проголосовали – зависит наше будущее, а значит, и то, будут ли счастливы наши близкие, наши дети! Знаменитый писатель Пауло Коэльо утверждает: «Человек должен делать выбор. В этом и состоит его сила – в могуществе его решений».

Тем более, добавлю, если от решений зависит модель дальнейшего развития твоей страны, рост ее авторитета в мире, благополучие ее граждан.

Конечно, мы все ждем от депутатов, которые будут избраны, профессионализма и неравнодушия. Но сейчас время проявления общего народного неравнодушия!

Маргарита ГОРОВАЯ.