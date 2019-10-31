Вы не поверите, но тепло вернется. В выходные кое-где до +15°С

Источник материала: Tut.by

Температурный фон в последние дни октября был на 4−8°С ниже климатической нормы. Но тепло возвращается — в воскресенье с юго-западными потоками в атмосфере на территорию Беларуси начнут поступать воздушные массы с юго-запада Европы. И погода еще порадует нас по-осеннему теплыми днями, но все чаще будут идти дожди. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

2 ноября, в субботу, погодные условия будет определять в основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь под влиянием малоактивных атмосферных фронтов ночью в отдельных районах по северо-востоку страны, а днем местами по Брестской и Гродненской областям пройдут небольшие кратковременные осадки — дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси сгустится туман. В дневные часы ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+2°С, по юго-востоку до -5°С, максимальная температура днем +3…+9°С.

3 ноября, в воскресенье, ночью и утром на большей части территории, а днем — местами по стране кратковременные дожди, ночью по востоку страны еще возможен мокрый снег. Ночью и утром сохранится порывистый ветер. Потеплеет. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6°С, максимальная температура днем +6…+12°С, по юго-западу страны она повысится до +13…+15°С.

4 ноября, в понедельник, местами по стране, а днем под влиянием атмосферного фронта на большей части территории Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +5…+12°С, максимальная днем +11…+16°С, по югу Гомельской и Брестской областей воздух прогреется до +18°С.

5 ноября, во вторник, атмосферный фронт принесет ночью и утром на большую часть территории, днем местами по стране, кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +5…+12°С, максимальная днем +9…+15°С.

6 ноября, в среду, на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +4…+11°С, максимальная днем +7…+14°С.

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