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Кажется, распределение еще нескоро? Юрист так не думает: 12 советов, как избежать главных ошибок

01.11.2019 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За высшим образованием на «бюджете» всегда следует продолжение в виде распределения. В рамках бесплатной лекции для студентов от Raspred.by и YLaR юрист Кристина Рихтер, которая уже больше четырех лет занимается этим вопросом, рассказала, какие ошибки совершают «зеленые» выпускники.

Фото из личного архива Кристины Рихтер.

Ошибка № 1: поздно вспомнили о проблеме

Лучше всего браться за распределение за год-два до выпуска. Помните, руководство университета будет делать все для того, чтобы вы распределились в любом случае, поэтому прощупайте почву заранее, чтобы отправиться на отработку в нужное вам (а не еще кому-то) место.

Ошибка № 2: не ознакомились с перечнем заявок

Есть заявки, которые должны удовлетворяться в первую очередь — это заявки базовых организаций, у которых есть соглашение с университетом. Упор всегда делается на них — имейте это в виду.

В соответствии с Постановлением Совета Министров 821 вы можете ознакомиться с перечнем заявок до проведения комиссии по распределению. Кстати, в университет заявки организации должны отправить до конца февраля.

Ошибка № 3: не сходили на предварительное и основное распределение

В законодательстве вообще нет понятия «предварительное распределение», однако это хорошая репетиция настоящего распределения. Там вы можете заявить о своих пожеланиях к распределению, отметить, что у вас есть индивидуальная заявка и прощупать почву по поводу того, что вас ждет в будущем.

И да, все в том же 821-м постановлении говорится, что если вы не явились на распределение, вашу судьбу решат без вашего участия. Явка — это один из способов повлиять на то, где вы проведете следующие два года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ошибка № 4: отказались подписывать документы

В таком случае решение о распределении тоже могут принять без вас. Отсутствие подписи эквивалентно неявке на распределение.

Если же вы не согласны с решением комиссии, то можете написать об этом в ведомости на распределение. Это хороший первый шаг для того, чтобы обжаловать решение комиссии.

Ошибка № 5: смирились с принятым решением комиссии

Не согласны с результатами распределения — пройдите процедуру обжалования. Сначала обратитесь в свой университет, потом в Министерство образования (студенты-медики и культурологи обращаются в Министерства здравоохранения и культуры соответственно).

После обращения в министерство можно подать в суд жалобу на действия вашего университета. Но помните, что таких случаях решение редко принимается в пользу студентов.

И не затягивайте со своими обращениям: период между распределением и выдачей диплома — идеальное время для обжалования решения комиссии.

Ошибка № 6: вели устную коммуникацию с университетом

Ведите письменную коммуникацию: излагайте суть и делайте в своих обращениях просительную часть. Это значит просить распределить вас в определенное место или выдать справку о свободном распределении. Но важно указать, на каком основании. Если письменный документ не хотят принимать лично, вы можете отправить его в конверте по почте.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ошибка № 7: не сообщили в университет об отказе нанимателя в приеме на работу

В таком случае через шесть месяцев вас вызовут в суд для принятия решения о возмещении средств за ваше обучение.

В суд на вас подаст ваше учебное заведение: это происходит из-за того, что со стороны вашего места распределения в университет не пришло подтверждение о вашей явке на распределение.

Ошибка № 8: не оформили официально трудоустройство на распределение

Если у вас есть именная заявка, вы должны быть устроены официально, получать зарплату и платить налоги. Тут все просто.

Ошибка № 9: уволились и не сообщили об этом университету

Помните: в течении трех дней вы должны уведомить ваш универ о том, что вы уволены. Не забывайте о перечне оснований для увольнения, который недоступен молодому специалисту — например, вы не можете уволиться по собственному желанию.

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Ошибка № 10: подписали трудовой договор не глядя

Читайте договоры: там может быть написано все, что угодно. Пример: вы можете задолжать 100 базовых величин своему нанимателю просто из-за того, что станете работать по совместительству в другом месте.

Если не знать, что пункты такого характера не являются законными, можно на них купиться и сильно пожалеть.

Ошибка № 11: верили всему, что говорит администрация

Анализируйте то, что вам говорят, и не забывайте задавать вопросы. Все должно подтверждаться законодательно. Администрация учебного заведения может утверждать, что индивидуальные заявки запрещены. Но не все, что вам говорят, является правдой: возможно, это манипуляция.

Ошибка № 12: не обратились за консультацией

Самостоятельные шаги — это хорошо, но если вы видите, что не справляетесь, обратитесь за профессиональной помощью. И еще: все, что не запрещено законодательно, то разрешено. Это и во «взрослой» жизни будет хорошим правилом.

 
 
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Распределение на грани: юрист рассказывает, как закончить университет и не оказаться там, где не хотел (-а).
 
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