У школьников начинаются осенние каникулы

Источник материала: Газета Авангард





Районная профилактическая акция «Организуй свой досуг« проходит с 1 по 10 ноября.

Для ребят запланировано немало мероприятий с целью максимальной организации их досуга в каникулярный период. Так, на базе учреждений образования работают лагеря дневного пребывания, учреждений культуры – объединения по интересам. Отдел внутренних дел райисполкома и суд запланировали провести День открытых дверей. Дети станут участниками акции «Стань заметней в темноте!» У ребят есть возможность посетить историко-краеведческий музей в райцентре, встретиться с представителями организаций района, а также побывать на других мероприятиях в рамках акции.

В свою очередь учащиеся не должны забывать о Правилах дорожного движения, времени нахождения на улице без сопровождения взрослых, своем поведении в общественных местах. К слову, во время каникул ребята постоянно будут находиться в поле зрения субъектов профилактики.

Инна ВИШЕНКО

Фото из архива редакции