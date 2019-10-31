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У школьников начинаются осенние каникулы

01.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

У школьников начинаются осенние каникулы

Районная профилактическая акция «Организуй свой досуг« проходит с 1 по 10 ноября.

Для ребят запланировано немало мероприятий с целью максимальной организации их досуга в каникулярный период. Так, на базе учреждений образования работают лагеря дневного пребывания, учреждений культуры – объединения по интересам. Отдел внутренних дел райисполкома и суд запланировали провести День открытых дверей. Дети станут участниками акции «Стань заметней в темноте!» У ребят есть возможность посетить историко-краеведческий музей в райцентре, встретиться с представителями организаций района, а также побывать на других мероприятиях в рамках акции.

В свою очередь учащиеся не должны забывать о Правилах дорожного движения, времени нахождения на улице без сопровождения взрослых, своем поведении в общественных местах. К слову, во время каникул ребята постоянно будут находиться в поле зрения субъектов профилактики.

Инна ВИШЕНКО
Фото из архива редакции

 
 
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Районная профилактическая акция "Организуй свой досуг" проходит с 1 по 10 ноября. Для ребят запланировано немало мероприятий с целью максимальной...
 
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