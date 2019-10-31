|
В Речице от арендаторов здания «Белпочты» потребовали скинуться на его ремонт к «Дажынкам»
01.11.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Речицких предпринимателей обязали оплатить срочный ремонт фасада здания РУП «Белпочта», который провели к «Дажынкам»,
Согласно уведомлению, которое получили на руки местные предприниматели — арендаторы помещений в здании РУП «Белпочта» по ул. Советская, 66, — их обязали оплатить недавний ремонт фасада.
— В двух корпусах здания более 60 арендаторов, многие, конечно, недовольны, ведь здание еще выглядело очень хорошо и лет пять можно было его не трогать, но кто-то решил иначе, — рассказывает TUT.BY один из арендаторов.
Однако претензии, по его словам, предъявить к арендодателю будет сложно.
— В договоре аренды у каждого из нас есть пункт 6.11, в котором сказано, что сверх арендной платы арендатор обязуется вносить арендодателю плату, учитывающую эксплуатационные расходы, ремонт фасадов, кровель, систем канализации, водоснабжения, отопления и прочие ремонты. Поэтому с юридической точки зрения тут не подкопаешься.
Сумма, которую арендаторам придется возмещать за ремонт фасада, им пока не озвучили, просто уведомили, что каждый будет оплачивать ремонт пропорционально арендуемой площади.
Напомним, 8 ноября в Речице пройдут «Дажынкі».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно уведомлению, которое получили на руки местные предприниматели, являющиеся арендаторами помещений в здании РУП «Белпочта» по ул. Советская, 66, их обязали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)