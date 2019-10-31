ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речице от арендаторов здания «Белпочты» потребовали скинуться на его ремонт к «Дажынкам»

01.11.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Речицких предпринимателей обязали оплатить срочный ремонт фасада здания РУП «Белпочта», который провели к «Дажынкам», сообщает сайт rcity.by.


Фото:google.com/maps

Согласно уведомлению, которое получили на руки местные предприниматели — арендаторы помещений в здании РУП «Белпочта» по ул. Советская, 66, — их обязали оплатить недавний ремонт фасада.


Фото:rcity.by

— В двух корпусах здания более 60 арендаторов, многие, конечно, недовольны, ведь здание еще выглядело очень хорошо и лет пять можно было его не трогать, но кто-то решил иначе, — рассказывает TUT.BY один из арендаторов.

Однако претензии, по его словам, предъявить к арендодателю будет сложно.

— В договоре аренды у каждого из нас есть пункт 6.11, в котором сказано, что сверх арендной платы арендатор обязуется вносить арендодателю плату, учитывающую эксплуатационные расходы, ремонт фасадов, кровель, систем канализации, водоснабжения, отопления и прочие ремонты. Поэтому с юридической точки зрения тут не подкопаешься.

Сумма, которую арендаторам придется возмещать за ремонт фасада, им пока не озвучили, просто уведомили, что каждый будет оплачивать ремонт пропорционально арендуемой площади.

Напомним, 8 ноября в Речице пройдут «Дажынкі».

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно уведомлению, которое получили на руки местные предприниматели, являющиеся арендаторами помещений в здании РУП «Белпочта» по ул. Советская, 66, их обязали...
 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за тумана самолет с белорусскими туристами час кружил над Марокко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика