В Речице от арендаторов здания «Белпочты» потребовали скинуться на его ремонт к «Дажынкам»

Источник материала: Tut.by

Речицких предпринимателей обязали оплатить срочный ремонт фасада здания РУП «Белпочта», который провели к «Дажынкам», сообщает сайт rcity.by.



Фото:google.com/maps

Согласно уведомлению, которое получили на руки местные предприниматели — арендаторы помещений в здании РУП «Белпочта» по ул. Советская, 66, — их обязали оплатить недавний ремонт фасада.



Фото:rcity.by

— В двух корпусах здания более 60 арендаторов, многие, конечно, недовольны, ведь здание еще выглядело очень хорошо и лет пять можно было его не трогать, но кто-то решил иначе, — рассказывает TUT.BY один из арендаторов.

Однако претензии, по его словам, предъявить к арендодателю будет сложно.

— В договоре аренды у каждого из нас есть пункт 6.11, в котором сказано, что сверх арендной платы арендатор обязуется вносить арендодателю плату, учитывающую эксплуатационные расходы, ремонт фасадов, кровель, систем канализации, водоснабжения, отопления и прочие ремонты. Поэтому с юридической точки зрения тут не подкопаешься.

Сумма, которую арендаторам придется возмещать за ремонт фасада, им пока не озвучили, просто уведомили, что каждый будет оплачивать ремонт пропорционально арендуемой площади.

Напомним, 8 ноября в Речице пройдут «Дажынкі».