Из-за тумана самолет с белорусскими туристами час кружил над Марокко

Источник материала: Tut.by

Чартерный рейс Минск — Агадир не смог вовремя приземлиться из-за погодных условий.

Сегодня в 5 утра из белорусской столицы вылетел чартерный рейс в Агадир. По расписанию самолет должен был приземлиться в 10.25, но туман внес коррективы.



Фото: предоставлено читателем.

— Из-за погодных условий командир ждал разрешения на посадку около часа, — уточнили в пресс-службе авиакомпания «Белавиа».

Самолет в аэропорту Агадира приземлился в 11.35, задержка рейса составила чуть больше часа. Как отметили в авиакомпании, остальные рейсы сегодня приземляются вовремя.

Напомним, неделю назад из-за сильного тумана в Национальный аэропорт самолеты прилетали с опозданием на несколько часов.