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Из-за тумана самолет с белорусскими туристами час кружил над Марокко
01.11.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чартерный рейс Минск — Агадир не смог вовремя приземлиться из-за погодных условий.
Сегодня в 5 утра из белорусской столицы вылетел чартерный рейс в Агадир. По расписанию самолет должен был приземлиться в 10.25, но туман внес коррективы.
— Из-за погодных условий командир ждал разрешения на посадку около часа, — уточнили в пресс-службе авиакомпания «Белавиа».
Самолет в аэропорту Агадира приземлился в 11.35, задержка рейса составила чуть больше часа. Как отметили в авиакомпании, остальные рейсы сегодня приземляются вовремя.
Напомним, неделю назад из-за сильного тумана в Национальный аэропорт самолеты
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Чартерный рейс Минск-Агадир не смог вовремя приземлиться из-за погодных условий.
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