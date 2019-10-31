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«Люди не только работают, но и живут». Разбираемся, в чем польза, если 31 декабря сделать выходным

01.11.2019 13:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2019 году 31 декабря будет рабочим днем, а вот 1 и 2 января мы отдыхаем. Такое решение приняли в правительстве. Последний раз 31 декабря мы работали в 2015 году, при этом в интернете идет сбор подписей под петицией за то, чтобы 31 декабря сделали государственным выходным без переносов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусы три года подряд не работали 31 декабря

В этом году 31 декабря приходится на вторник, и это рабочий день. А вот в среду и четверг 1 и 2 января мы отдыхаем. В пятницу надо будет идти на работу. В новогоднюю неделю рабочей также будет суббота — именно на 4-е перенесен рабочий день за второе января.

Когда стало известно, что белорусы будут работать 31 декабря, а отдыхать 1 и 2 января, в интернете появилась петиция. За то, чтобы 31 декабря, 1 и 2 января сделали государственными выходными без переносов на другие дни уже подписались более 9 тысяч человек. Обращение планируют направить в Администрацию президента и Минтруда и социальной защиты.



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Интересно, что в последний раз белорусы работали 31 декабря в 2015 году, после этого мы в этот день три года подряд отдыхали и спокойно готовились праздновать Новый год.

В 2018 году 31 декабря приходилось на понедельник, но это был выходной, за который мы отрабатывали в субботу 29 декабря.

В 2017 году 31 декабря было в воскресенье, в 2016 году 31 декабря выпало на субботу, а вот в 2015 году 31 декабря было в четверг, и мы в этот день работали.

Плюсы и минусы выходного 31 декабря

Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC, считает, что резон в том, чтобы сделать 31 декабря государственным выходным, есть. И плюсов здесь больше, чем минусов.

— 31 декабря люди и так на работе почти не работают. Можно заставить их всех прийти, но у всех праздничное настроение, продуктивность на нуле, в основном все будут сидеть и ждать конца рабочего дня. Раз этот день и так малопродуктивен, то никакого серьезного плюса от того, что они будут сидеть на работе, не будет. Но есть много преимуществ в том, что этот день станет выходным. Во-первых, у торговли и сферы развлечений и отдыха вырастет в этот день доход. Во-вторых, в этот выходной день люди смогут провести больше времени с семьей, съездить на свою малую родину или за границу в миниотпуск.

По словам эксперта, есть и небольшие минусы от того, что 31 декабря, мы будем отдыхать.

— Продуктивность хоть в этот день и невысокая, но она есть, и если этот день станет выходным, то предприятия меньше произведут товаров. Также у нас некоторые работают на подневной или почасовой основе. Этим людям никто не компенсирует этот государственный выходной, и они заработают меньше. Но по итогу для экономики все-таки будет положительный эффект, если этот день сделать государственным выходным. У нас в Беларуси очень мало таких дней, выходные все равно нужны, потому что люди не только работают, но и живут. И экономический эффект от этого есть, он чувствуется в сфере торговли и туризма.

Лев Львовский отмечает, что надо обратить внимание еще и на то, что наш главный экономический партнер — Россия. У них десять выходных, начиная с 30 декабря. И когда у нас этот день рабочий, у них выходной, то работа компаний, сотрудничающих с Россией, еще менее продуктивна.

Как оплатить работу человека в государственный праздник?

Если представить, что 31 декабря сделают государственным выходным, то как тогда будет оплачиваться работа тех, кто все-таки в этот день будет работать? И кому запрещено даже предлагать поработать в этот день?

Владислава Кузнецова, юрист юридической компании GRATA International BY, рассказывает, что в государственные праздники и праздничные дни допускается привлекать к работе тех, кто трудится в организациях, где остановить работу невозможно по производственно-технологическим условиям, или организаций, где непрерывно обслуживают население или проводят неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

В остальных организациях, работа в выходные дни допускается по предложению нанимателя и только с согласия работника или по инициативе работника с согласия нанимателя. Однако запрещено привлекать к работе в праздничные и выходные дни несовершеннолетних, беременных и женщин, у которых есть дети до трех лет. В коллективном договоре организации может быть закреплена обязанность нанимателя согласовывать привлечение к работе в выходной день с уполномоченным органом профсоюзной организации (при ее наличии) или уведомление профсоюза о привлечении работников к работе в выходной день.

Если все-таки человек в такой день вынужден работать, то предполагается, что за это он получит доплату (работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок или окладов) или день отдыха, если работник высказал свое согласие на это. Правда, этот день будет неоплачиваемым.

— Нужно обратить внимание, что если работа в государственные праздники и праздничные дни выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, человеку по его желанию помимо доплаты в любом случае предоставляется неоплачиваемый день отдыха, — говорит Владислава Кузнецова.

Рабочий день перед государственным праздником или праздничным днем сокращается на один час.

Если представить такую ситуацию: 31 декабря сделать выходным, а вместо него отработать в другой выходной, например, 28 декабря. Как оплачивается работа того человека, который решил трудиться и 28-го, и 31-го?

Владислава Кузнецова отмечает, что в этом случае человек получит компенсацию за каждый час работы 31 декабря не ниже часовой тарифной ставки. Если человек работает по сменам, например, в торговле, то на таких людей переносы праздничных дней и отработки не распространяются.

 
 
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В 2019 году 31 декабря будет рабочим днем, а вот 1 и 2 января мы отдыхаем. Такое решение приняли в правительстве. Последний раз 31 декабря мы работали в 2015 году.
 
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