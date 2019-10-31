Поможем Александру Казаченко в лечении

Источник материала: Газета Авангард





Я, Казаченко Александр Владимирович, обращаюсь к вам с очень непростой и огромной просьбой.

Травма шейного отдела позвоночника приковала меня к инвалидной коляске. 6 августа 2010 года бригадой нейрохирургов РНПЦ травматологии и ортопедии г. Минска была проведена экстренная операция, в результате которой я остался парализован. Был поставлен диагноз – травматическая болезнь спинного мозга, глубокий верхний парапарез, нижняя параплегия.

Несмотря на предпринимаемые мной длительные попытки и усилия врачей, я не смог подняться на ноги. Из-за перелома шейных позвонков у меня нарушился обмен веществ, началось усиленное выделение белка и выброс его в коленные суставы. Это привело к разрушению правого коленного сустава. Состояние ноги становилось все хуже и хуже. Началось загноение правого коленного сустава. Несмотря на неоднократные операции и попытки спасти ногу, 15 сентября 2015 года была проведена ампутация правой ноги.

Летом 2018 года была проведена третья операция на кишечнике (разрыв кишки). Поэтому я обращаюсь ко всем и верю, что найдутся добрые люди, которые отзовутся на мою боль и помогут мне собрать средства на дальнейшее лечение и реабилитацию. Любая ваша помощь будет существенной и бесценной.

Благотворительный счет в белорусских рублях

ВУ24АКВВ31340000101093320313,

расчетный счет банка

ВУ67АКВВ38193821070653300000.

Код банка АКВВВУ21317. ЦБУ №313. Филиал 317.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Казаченко Тамары Васильевны на лечение сына Казаченко Александра Владимировича.

На карточку «Беларусбанка» №6711760011128945, срок действия до 05.20 г.

Дополнительная информация по тел.: 8 (044) 574-58-41 или 8 (029) 831-79-75.

Инна ВИШЕНКО

Фото из открытых источников