ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поможем Александру Казаченко в лечении

01.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Поможем Александру Казаченко в лечении

Я, Казаченко Александр Владимирович, обращаюсь к вам с очень непростой и огромной просьбой.

Травма шейного отдела позвоночника приковала меня к инвалидной коляске. 6 августа 2010 года бригадой нейрохирургов РНПЦ травматологии и ортопедии г. Минска была проведена экстренная операция, в результате которой я остался парализован. Был поставлен диагноз – травматическая болезнь спинного мозга, глубокий верхний парапарез, нижняя параплегия.

Несмотря на предпринимаемые мной длительные попытки и усилия врачей, я не смог подняться на ноги. Из-за перелома шейных позвонков у меня нарушился обмен веществ, началось усиленное выделение белка и выброс его в коленные суставы. Это привело к разрушению правого коленного сустава. Состояние ноги становилось все хуже и хуже. Началось загноение правого коленного сустава. Несмотря на неоднократные операции и попытки спасти ногу, 15 сентября 2015 года была проведена ампутация правой ноги.

Летом 2018 года была проведена третья операция на кишечнике (разрыв кишки). Поэтому я обращаюсь ко всем и верю, что найдутся добрые люди, которые отзовутся на мою боль и помогут мне собрать средства на дальнейшее лечение и реабилитацию. Любая ваша помощь будет существенной и бесценной.

Благотворительный счет в белорусских рублях
ВУ24АКВВ31340000101093320313,
расчетный счет банка
ВУ67АКВВ38193821070653300000.
Код банка АКВВВУ21317. ЦБУ №313. Филиал 317.
Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Казаченко Тамары Васильевны на лечение сына Казаченко Александра Владимировича.
На карточку «Беларусбанка» №6711760011128945, срок действия до 05.20 г.
Дополнительная информация по тел.: 8 (044) 574-58-41 или 8 (029) 831-79-75.

Инна ВИШЕНКО

Фото из открытых источников

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Я, Казаченко Александр Владимирович, обращаюсь к вам с очень непростой и огромной просьбой. Травма шейного отдела позвоночника приковала меня к...
 
Новости дня
Новости общества
 
Аэропорт в украинском Ровно посчитал пассажиров чартеров летом: 40% белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика