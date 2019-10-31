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Аэропорт в украинском Ровно посчитал пассажиров чартеров летом: 40% белорусы

01.11.2019 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 40 процентов пассажиров, которые за последние семь месяцев прилетели в аэропорт украинского города Ровно, — белорусы. Информация об этом появилось в фейсбуке аэропорта.


Фото: Фейсбук аэропорта

Аэропорт сообщает, что 30 ноября закончилась летняя программа чартерных перевозок туроператора Join Up. За это время, а если точнее — с конца марта до конца октября 2019 года, состоялось 64 рейса. Им воспользовалось более 11 тысяч пассажиров. Около 40 процентов из них — белорусы.

Кстати, по данным туристического поисковика Aviasales, в этом году на авиабилеты белорусы в среднем тратили 387 рублей. Это сумма на «квитки» туда-обратно.

По статистике, которая учитывала билеты, купленные в январе-августе 2019 года, самыми популярными авианаправлениями в этом году у белорусов стали Россия (средний чек — 239 рублей), Украина (265 рублей), Грузия (394 рубля).Также в топ-10 — Турция, Италия, Израиль, Испания, Германия, Армения и Чехия.

 
 
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Около 40 процентов пассажиров, которые за последние семь месяцев прилетели в аэропорт украинского города Ровно - белорусы.
 
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