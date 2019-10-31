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За год в столице возбуждено 800 уголовных дел, когда люди забирали чужие потерянные или забытые вещи

01.11.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С начала года только в Минске возбуждено порядка 800 уголовных дел по кражам, когда люди берут чужие забытые или потерянные вещи. Об этом сообщает газета МВД «На страже».


Фото: TUT.BY

В последние годы участились случаи, когда люди, заметив забытые кем-то в общественном месте вещи, не могут устоять и берут чужое.

«Почему-то соотечественники до сих пор считают, что мобильник, одиноко лежащий на столике в кафе, обязательно должен обрести нового хозяина, и сразу кладут гаджет в свой карман. Без лишних сомнений они забирают „бесхозную“ сумку на остановке общественного транспорта», — рассказал начальник управления уголовного розыска столичной милиции Сергей Якубель.

С юридической точки зрения присвоение чужого имущества (хоть и оставленное без присмотра) трактуется как кража. По таким фактам в этом году возбуждено порядка 800 уголовных дел — только в одном Минске.

Но в МВД поясняют: если человек взял чужую вещь именно с намерением вернуть владельцу, то он не преследуется по закону. И все же каждый факт скрупулезно изучают сотрудники милиции, тем более что в этом очень помогают камеры наблюдения.

Например, если человек нашел портмоне с деньгами, документами и пластиковыми картами, но не спешит возвращать его, ссылаясь на занятость или иные причины, правоохранители изучат его маршрут в эти дни и даже сверят номиналы купюр, чтобы избежать обмана. Ведь человек уже мог потратить деньги, а после прихода милиции, испугавшись, доложить недостающую сумму из своих сбережений.

Поэтому людям рекомендуют: если они заметили вещь без присмотра, отдать в милицию или администрацию общественного заведения, а не искать владельца самому.

Об историях, когда забытые вещи оборачиваются уголовным делом для их нового владельца, TUT.BY писал не раз. Так, весной в Минске судили парня, который забрал женский рюкзак: владелице было плохо и она вышла из троллейбуса на улицу, забыв вещи. А тот прихватил. Ущерб составил 870 рублей. За кражу суд наказал фигуранта годом исправительных работ с удержанием 25% заработка. Осенью в столице задержали таксиста, который забрал забытые пассажиркой вещи — сумку, телефон, документы и кошелек с 230 рублями.

Как раньше поясняли в прокуратуре, если в течение полугода владельца вещи не установят, ее возвратят нашедшему, который сможет распоряжаться находкой по своему усмотрению. Кроме того, добропорядочный гражданин, нашедший чужое имущество и вернувший владельцу, может требовать от того вознаграждение в размере до 20% от стоимости находки. Если она представляет ценность только для ее собственника, сумма вознаграждения определяется по соглашению сторон либо судом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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