ОНТ представляет цикл документальных фильмов о достижениях Беларуси

Источник материала: Полымя

ОНТ представляет цикл телевизионных фильмов о достижениях страны в различных отраслях «Беларусь. Достояние республики», сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.





«Первый фильм под названием «Будем жить» посвящен здравоохранению и достижениям отечественной медицины, которая за годы независимости совершила колоссальный взлет. Речь не только об оснащении современной техникой, но главное — об историях спасения белорусов, а также об увеличении продолжительности и качества их жизни», — рассказала Светлана Тихонова.

Журналисты телеканала объехали всю страну и поговорили с людьми с непростой судьбой. «Мы расскажем о том, как родиться меньше килограмма, выжить и стать олимпийской чемпионкой, пережить клиническую смерть длиной в час и родить ребенка, о том, как победить рак или жить заново с новым сердцем, — говорит директор дирекции информационного вещания Анатолий Занкович. — Одним словом, это реальные истории спасения, когда казалось, что надежды нет».

Премьера состоится 3 ноября в 21.15 после программы «Контуры».

Источник: БелТА