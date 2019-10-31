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Главное кино ноября. Александр Лукашенко: кинофестиваль «Лiстапад» занимает особое место в современной культуре

01.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXVI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главное кино ноября. Александр Лукашенко: кинофестиваль «Лiстапад» занимает особое место в современной культуре

Глава государства подчеркнул, что этот масштабный и авторитетный форум занимает особое место в современной культуре не только в Беларуси, но и за ее пределами.

«Постоянно развиваясь, расширяя диапазон стран-участниц, он остается верным своим традициям, в основе которых лежат принципы духовности и гуманизма, — говорится в приветствии. — Визитной картой фестиваля всегда были и остаются высокий профессионализм, стремление к познанию человеческих ценностей, открытый и заинтересованный диалог творческой интеллигенции, признанных мастеров и молодого поколения».

Александр Лукашенко выразил убеждение в том, что «Лiстапад» в этом году в очередной раз станет настоящим праздником для любителей кино и приумножит число друзей и поклонников.

Главное кино ноября. Александр Лукашенко: кинофестиваль «Лiстапад» занимает особое место в современной культуре

Источник: БелТА

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXVI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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