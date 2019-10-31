Главное кино ноября. Александр Лукашенко: кинофестиваль «Лiстапад» занимает особое место в современной культуре

Источник материала: Полымя

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXVI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» . Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





Глава государства подчеркнул, что этот масштабный и авторитетный форум занимает особое место в современной культуре не только в Беларуси, но и за ее пределами.

«Постоянно развиваясь, расширяя диапазон стран-участниц, он остается верным своим традициям, в основе которых лежат принципы духовности и гуманизма, — говорится в приветствии. — Визитной картой фестиваля всегда были и остаются высокий профессионализм, стремление к познанию человеческих ценностей, открытый и заинтересованный диалог творческой интеллигенции, признанных мастеров и молодого поколения».

Александр Лукашенко выразил убеждение в том, что «Лiстапад» в этом году в очередной раз станет настоящим праздником для любителей кино и приумножит число друзей и поклонников.





Источник: БелТА