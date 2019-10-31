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О проведении осенне-зимнего периода 2019/2020гг. предприятий жилищно-коммунального хозяйства Минской области

01.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе мониторинга были выявлены следующие недостатки использования топливно-энергетических ресурсов:

- отсутствие приборов учета тепловой энергии;

- необходимость ремонта и отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах системы отопления и ГВС;

- отсутствие и неисправность приборов визуального контроля (термометры);

- не заделаны оконные проемы в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов;

- несоблюдение условий хранения топлива (дров) для топливных нужд на теплоисточниках;

- неисправность систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии на нужды отопления.

По результатам мониторинга выданы рекомендации на устранение выявленных нарушений и установлены сроки по устранению выявленных недостатков. Выполнение выданных рекомендаций находится на контроле.

Заместитель начальника инспекционно-энергетического отдела Минского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР А.С.Титова

 
 
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В октябре 2019 года Минским областным управлением по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов проведен мониторинг УП «Жилье» по...
 
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