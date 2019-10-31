О проведении осенне-зимнего периода 2019/2020гг. предприятий жилищно-коммунального хозяйства Минской области

В ходе мониторинга были выявлены следующие недостатки использования топливно-энергетических ресурсов:
- отсутствие приборов учета тепловой энергии;
- необходимость ремонта и отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах системы отопления и ГВС;
- отсутствие и неисправность приборов визуального контроля (термометры);
- не заделаны оконные проемы в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов;
- несоблюдение условий хранения топлива (дров) для топливных нужд на теплоисточниках;
- неисправность систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии на нужды отопления.
По результатам мониторинга выданы рекомендации на устранение выявленных нарушений и установлены сроки по устранению выявленных недостатков. Выполнение выданных рекомендаций находится на контроле.
Заместитель начальника инспекционно-энергетического отдела Минского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР А.С.Титова