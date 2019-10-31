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Порядок обращения с коммунальными отходами

01.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Собственники (производители) отходов обязаны

- осуществлять сбор отходов, разделение их на виды, хранение и доставку отходов в санкционированные места.

- заключать договор на вывоз отходов с организацией, осуществляющей обращения с коммунальными отходами в установленном законодательством порядке.

Санкционированным местом размещения (сбора и временного хранения) отходов является:

- мусоропровод,

- контейнерная площадка,

- контейнеры для сбора отходов,

- урна (в местах общего пользования),

- специальное транспортное средство (мусоровоз),

- участки по сбору вторичных материальных ресурсов,

- стационарные и передвижные приемно-заготовительные пункты,

- полигон твердых коммунальных отходов (ТКО).

В частном секторе допускается размещать отходы в закрытой таре или упаковке на территории, прилегающей к жилому дому только в день вывоза отходов, определенного в договоре, причем ответственность за отходы до времени их вывоза (целостность упаковки, недопущение просыпи отходов) несут собственники (производители) отходов.

Запрещается:

- складирование и размещение отходов в неустановленных местах, в том числе складирование крупногабаритных отходов возле контейнерной площадки,

- размещение вторичных материальных ресурсов и опасных отходов в контейнеры для смешанных отходов,

- транспортировка отходов без тента или иных защитных материалов, обеспечивающих недопущение попадания отходов в окружающую среду,

График удаления коммунальных отходов

Дни и время вывоза отходов от контейнерных площадок, расположенных на территории жилищно-эксплуатационных участках, размещены в виде табличек непосредственно на контейнерных площадках

Дни вывоза от жилой застройки частного сектора и от юридических лиц, отходы которых относятся к коммунальным, указаны в договорах.

Сведения об ответственности за нарушение порядка обращения с коммунальными отходами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 15.63 КОДЕКСА Республики Беларусь об административных правонарушениях

Нарушение законодательства об обращении с отходами влечет:

- предупреждение или наложение штрафа от пяти до пятидесяти базовых величин,

- на индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых величин,

- на юридическое лицо – до тысячи базовых величин.

 
 
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В г. Борисове организован сбор, в том числе раздельный сбор, хранение, перевозка, использование, захоронение отходов.
 
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