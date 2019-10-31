Порядок обращения с коммунальными отходами

Собственники (производители) отходов обязаны
- осуществлять сбор отходов, разделение их на виды, хранение и доставку отходов в санкционированные места.
- заключать договор на вывоз отходов с организацией, осуществляющей обращения с коммунальными отходами в установленном законодательством порядке.
Санкционированным местом размещения (сбора и временного хранения) отходов является:
- мусоропровод,
- контейнерная площадка,
- контейнеры для сбора отходов,
- урна (в местах общего пользования),
- специальное транспортное средство (мусоровоз),
- участки по сбору вторичных материальных ресурсов,
- стационарные и передвижные приемно-заготовительные пункты,
- полигон твердых коммунальных отходов (ТКО).
В частном секторе допускается размещать отходы в закрытой таре или упаковке на территории, прилегающей к жилому дому только в день вывоза отходов, определенного в договоре, причем ответственность за отходы до времени их вывоза (целостность упаковки, недопущение просыпи отходов) несут собственники (производители) отходов.
Запрещается:
- складирование и размещение отходов в неустановленных местах, в том числе складирование крупногабаритных отходов возле контейнерной площадки,
- размещение вторичных материальных ресурсов и опасных отходов в контейнеры для смешанных отходов,
- транспортировка отходов без тента или иных защитных материалов, обеспечивающих недопущение попадания отходов в окружающую среду,
График удаления коммунальных отходов
Дни и время вывоза отходов от контейнерных площадок, расположенных на территории жилищно-эксплуатационных участках, размещены в виде табличек непосредственно на контейнерных площадках
Дни вывоза от жилой застройки частного сектора и от юридических лиц, отходы которых относятся к коммунальным, указаны в договорах.
Сведения об ответственности за нарушение порядка обращения с коммунальными отходами.
В соответствии с пунктом 2 статьи 15.63 КОДЕКСА Республики Беларусь об административных правонарушениях
Нарушение законодательства об обращении с отходами влечет:
- предупреждение или наложение штрафа от пяти до пятидесяти базовых величин,
- на индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых величин,
- на юридическое лицо – до тысячи базовых величин.