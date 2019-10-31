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Борисовчане – среди лауреатов конкурса «Мастер Минской области»

01.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Высоким званием - мастер Минской области - в этом году отмечены 27 представителей региона, и среди них 3 – жители Борисова: Татьяна Одинцова жиловщик мяса и субпродуктов ОАО «Борисовский мясокомбинат №1», Олеся Лобач специалист по продажам Борисовского РУПС РУП «Белпочта»; Виктор Зеленевский тренер-преподаватель Борисовской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов. Причем среди опытных специалистов есть и молодежь.

За семь лет конкурса мастерами Минской области стал 131 человек.

Более подробную информацию читайте в ближайшем номере газеты «Адзінства».

 
 
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31 октября в Солигорске состоялось чествование победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2019». Среди победителей — представители...
 
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