Борисовчане – среди лауреатов конкурса «Мастер Минской области»

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Высоким званием - мастер Минской области - в этом году отмечены 27 представителей региона, и среди них 3 – жители Борисова: Татьяна Одинцова жиловщик мяса и субпродуктов ОАО «Борисовский мясокомбинат №1», Олеся Лобач специалист по продажам Борисовского РУПС РУП «Белпочта»; Виктор Зеленевский тренер-преподаватель Борисовской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов. Причем среди опытных специалистов есть и молодежь.

За семь лет конкурса мастерами Минской области стал 131 человек.

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