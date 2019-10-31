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Борисовской епархии – 5 лет

01.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Все началось с Божественной литургии в храме, которую совершили Высокопреосвященнейший Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский, Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский, и Преосвященнейший Павел, епископ Молодечненский и Столбцовский. Помогли архипастырям провести службу другие священнослужители. Затаив дыхание прихожане слушали святое слово Господне, прикладывались к иконам, ставили свечи и молились сами.
Словно амброзия, разливалось по храму песнопение хора кафедрального собора под управлением протодьякона Михаила Сидорова и детского хора кафедрального собора Воскресения Христова под управлением Ксении Качановской.
По окончании богослужения епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин передал благословение и слова поздравления от Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
– Совсем недавно, кажется, в составе Минской митрополии была учреждена Борисовская епархия. И вот уже празднуем пятилетие. В этот день мы собрались не только ради того, чтобы пообщаться, но и отдать славу Богу, который благословляет нашу жизнь, – обратился к прихожанам епископ Вениамин.
Он поблагодарил архипастырей за визит и совместную молитву и преподнес в дар высоким гостям архипастырям образа икон Пресвятой Богородицы «Велятичская», вручил церковные награды за труды на благо Борисовской епархии священнослужителям, а также районному руководству, специалистам государственных учреждений и промышленных предприятий.
Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, в свою очередь, выступил с проповедью, в которой поздравил Борисовскую епархию с пятилетним юбилеем, и дал всем архипастырское благословение.
– Желаю всем доброго здоровья, а также каждому желаю одержать самую главную победу – над самим собой, над своими недостатками, над своими прегрешениями, чтобы всегда быть чистым пред Господом и оставаться на страже нашей веры, православной церкви, отечества.
Епископ Вениамин отметил архиерейскими грамотами особо потрудившихся в развитии Борисовской епархии.
Далее на территории Воскресенского кафедрального собора г. Борисова был освящен Соборный дом, после чего все желающие смогли отведать солдатскую кашу.

Наш корр.

 
 
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На территории кафедрального собора Воскресения Христова прошли торжества, посвященные пятилетию образования Борисовской епархии. Торжественное богослужение...
 
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