Борисовской епархии – 5 лет

Источник материала: Единство

Все началось с Божественной литургии в храме, которую совершили Высокопреосвященнейший Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский, Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский, и Преосвященнейший Павел, епископ Молодечненский и Столбцовский. Помогли архипастырям провести службу другие священнослужители. Затаив дыхание прихожане слушали святое слово Господне, прикладывались к иконам, ставили свечи и молились сами.

Словно амброзия, разливалось по храму песнопение хора кафедрального собора под управлением протодьякона Михаила Сидорова и детского хора кафедрального собора Воскресения Христова под управлением Ксении Качановской.

По окончании богослужения епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин передал благословение и слова поздравления от Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

– Совсем недавно, кажется, в составе Минской митрополии была учреждена Борисовская епархия. И вот уже празднуем пятилетие. В этот день мы собрались не только ради того, чтобы пообщаться, но и отдать славу Богу, который благословляет нашу жизнь, – обратился к прихожанам епископ Вениамин.

Он поблагодарил архипастырей за визит и совместную молитву и преподнес в дар высоким гостям архипастырям образа икон Пресвятой Богородицы «Велятичская», вручил церковные награды за труды на благо Борисовской епархии священнослужителям, а также районному руководству, специалистам государственных учреждений и промышленных предприятий.

Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, в свою очередь, выступил с проповедью, в которой поздравил Борисовскую епархию с пятилетним юбилеем, и дал всем архипастырское благословение.

– Желаю всем доброго здоровья, а также каждому желаю одержать самую главную победу – над самим собой, над своими недостатками, над своими прегрешениями, чтобы всегда быть чистым пред Господом и оставаться на страже нашей веры, православной церкви, отечества.

Епископ Вениамин отметил архиерейскими грамотами особо потрудившихся в развитии Борисовской епархии.

Далее на территории Воскресенского кафедрального собора г. Борисова был освящен Соборный дом, после чего все желающие смогли отведать солдатскую кашу.

Наш корр.