В Гродно женщина пыталась украсть продукты в магазине, пряча их в детскую коляску

Источник материала: Tut.by

В Гродно 37-летняя местная жительница совершила кражу в супермаркете. Она спрятала продукты питания, канцелярку и косметику в коляске с ребенком и пыталась выйти из магазина, не заплатив за товар на общую сумму 370 рублей, сообщает УВД региона.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Женщина с детской коляской, в которой сидел ребенок, полчаса ходила по магазину. Товар она клала как в отсеки коляски, так и в продуктовую корзинку. Позже она подошла к кассам и заплатила за покупки из корзинки, а вот про наличие товара в коляске кассиров не рассказала.

Молодую мать задержали на выходе из магазина. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».