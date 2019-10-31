С 1 по 10 ноября на Кировщине проходит декада «Гостехосмотр»

Источник материала: Кировец

С 1 по 10 ноября 2019 года УП «Белтехосмотр», УГАИ МВД, Транспортная инспекция проведут очередную совместную декаду «Гостехосмотр». Об этом сообщил инженер филиала УП «Белтехосмотр» в Могилевской области В.А.Войтов.

Основная цель акции — усиление контроля за своевременным прохождением государственного технического осмотра транспортных средств, выявление транспортных средств без пройденного государственного технического осмотра и проведение профилактических работ по привлечению внимания автовладельцев к вопросам своевременного прохождения государственного техническоо осмотра и поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, а так же проверка подлинности отметок о прохождении ГТО.

Группы, в состав которых войдут представители ГАИ, Транспортной инспекции и УП «Белтехосмотр», будут в первую очередь обращать внимание на автомобили, эксплуатирующиеся без разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении (разрешительной наклейки на ветровом стекле). Также будут проверяться транспортные средства, имеющие явные несоответствия по внешнему виду и техническому состоянию. Особое внимание будет уделяться транспортным средствам, перевозящим пассажиров- маршруткам и автомобилям-такси, состояние которых вызывает много нареканий. В связи с приближением зимнего периода, пристальное внимание планируется уделять состоянию шин автотранспорта. Автовладельцам, эксплуатирующим летнюю резину, будет рекомендовано заменить ее на зимние шины.

Автовладельцы, эксплуатирующие транспортные средства в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, будут привлекаться к административной ответственности. Напоминаем, что нарушителя, остановленного в первый раз, оштрафуют на сумму от одной до трех базовых величин ( от 25,50 до 76,50 рублей), а за повторное, в течение года аналогичное нарушение- от двух до пяти базовых величин ( от 51 до 127,50 рублей).

УП «Белтехосмотр» настоятельно советует автовладельцам не откладывать визит на диагностическую станцию, а также не поддаваться на провокации «доброжелателей», которые могут предлагать услуги по нелегальному прохождению гостехосмотра.

Своевременно пройденный гостехосмотр-залог безопасности всех участников движения на дорогах республики.