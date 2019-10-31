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С 1 ноября устанавливаются запреты на лов сига чудского и сома европейского

01.11.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

С 1 ноября устанавливаются запреты на лов сига чудского и сома европейского

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует: с 1 ноября устанавливаются запреты на лов сига чудского и сома европейского.

С целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью. 

А вот сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома европейского в зимний период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен. 

Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин (306 рублей) за каждую особь сома европейского и 9 базовых (229,5 рублей) – за каждую особь сига чудского.


С 1 ноября устанавливаются запреты на лов сига чудского и сома европейского

 
 
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Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует: с 1 ноября устанавливаются запреты на лов сига чудского и сома...
 
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