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График работы амбулаторно-поликлинических учреждений Кировского района в ноябре 2019 года

01.11.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

График работы амбулаторно-поликлинических учреждений Кировского района в ноябре 2019 года

График работы амбулаторно-поликлинических учреждений (ФАПы, АВОПы, районная поликлиника, детская консультация) в ноябре 2019 года:

         — 7 ноября – праздничный день;

         — 8 ноября – рабочий день;

         — 9 ноября – с 08.00 до 14.00, в том числе в рамках проведения единого дня диспансеризации проводятся все виды профилактических осмотров, работает водительская комиссия, осуществляется вакцинация против гриппа.

         —  10 ноября – выходной день.

         — 16 ноября – по графику субботы (с 08.00 до 15.00 работает врач-хирург, врач общей практики, врач-педиатр).

         Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается круглосуточно отделением скорой (неотложной) медицинской помощи – телефон 103 и в приемном отделении – телефон 77-3-94.

 
 
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График работы амбулаторно-поликлинических учреждений (ФАПы, АВОПы, районная поликлиника, детская консультация) в ноябре 2019 года:         ...
 
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