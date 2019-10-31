График работы амбулаторно-поликлинических учреждений Кировского района в ноябре 2019 года

Источник материала: Кировец





График работы амбулаторно-поликлинических учреждений (ФАПы, АВОПы, районная поликлиника, детская консультация) в ноябре 2019 года:

— 7 ноября – праздничный день;

— 8 ноября – рабочий день;

— 9 ноября – с 08.00 до 14.00, в том числе в рамках проведения единого дня диспансеризации проводятся все виды профилактических осмотров, работает водительская комиссия, осуществляется вакцинация против гриппа.

— 10 ноября – выходной день.

— 16 ноября – по графику субботы (с 08.00 до 15.00 работает врач-хирург, врач общей практики, врач-педиатр).

Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается круглосуточно отделением скорой (неотложной) медицинской помощи – телефон 103 и в приемном отделении – телефон 77-3-94.