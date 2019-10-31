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Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине

01.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Доброй традицией в нашем районе стало чествование призывников, которые совсем скоро пополнят ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине

В нынешний осенний призыв 65 молодых людей из Буда-Кошелевского и Чечерского районов отправятся в военные части сил специального назначения, пограничные войска и МВД. Служба в армии станет для них хорошей школой жизни.

Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
 Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Для будущих защитников Отечества была подготовлена концертная программа. Напутственные слова новобранцам адресовали военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв, начальник отделения идеологической работы войсковой части 5525 Сергей Новиков, временно исполняющий обязанности начальника отделения идеологической работы войсковой части 1242 Виталий Тишков, председатель районной организации «Белорусский союз ветеранов в Афганистане» Григорий Гавриленко и благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий.

Пусть перемены, которые ждут призывников, закалят их, сделают характер твердым, а волю несгибаемой.

Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине
Очередной День призывника прошел на Будакошелевщине

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Доброй традицией в нашем районе стало чествование призывников, которые совсем скоро пополнят ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь. В нынешний...
 
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