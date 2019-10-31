«Требуют залог 1000−4000 евро». Белорусы жалуются, что их с собаками и котами не пропускают в Литву

Источник материала: Tut.by

19 октября Татьяна Шаляпина с мужем собрались в Литву на выходные. С собой пара взяла собаку. Все документы, рассказывает хозяйка, у пса были в порядке. Вот только в пункте пропуска «Каменный Лог» литовские таможенники их не пропустили. «Сказали, вышел какой-то новый документ, по которому перед въездом в Литву нужно декларировать животных и оставлять залог 1000 евро, — говорит собеседница. — Таких денег у нас не было. Мы готовы были взять овердрафт и все-таки заплатить. Но так как документ новый, оказалось, на границе не знают, как оформлять декларацию».



Татьяна и Джон

У Татьяны самоед. Зовут его Джон, и ему 8,5 месяцев. Это первая собака в семье Шаляпиных. И за границу с питомцем они тоже ехали впервые.

— Это была инициатива мужа, он хочет брать собаку в путешествия, — рассказывает про причины поездки с животным собеседница. — Да и оставить Джона дома было не с кем.

К поездке с животным пара готовилась основательно. Взяли международный паспорт и сертификат, документы, где написано, что у пса есть все нужные прививки, и даже родословную.

— Изначально мы хотели въехать через пункт пропуска Лоша, — вспоминает Татьяна. — Белорусы нас проверили, все в порядке. Когда начали проходить литовскую таможню, сотрудники стали говорить, что нужно заполнить какую-то декларацию на собаку. Показали бумагу на литовском, но я ничего не поняла. Они, видимо, тоже не знали, как и что оформлять, поэтому отправили нас в Каменный Лог. Мол, езжайте туда, разбирайтесь.

Татьяна с мужем снова вернулись в Беларусь и направились в Каменный Лог. Белорусы, говорит, их пропустили, но предупредили: с животными литовцы некоторых разворачивают.

— Жилье в Литве на выходные у нас уже было забронировано, поэтому мы решили рискнуть, — продолжает собеседница. — Приехали на литовскую границу, там у нас проверили все документы, собака прошла ветконтроль. Ветеринар поставила нужный штамп и сказала, что то ли с 18-го, то ли с 19-го октября появился какой-то новый документ, по которому Литва требует новые декларации на животных с залогом то ли в 1000, то ли в 4000 евро.

Таких денег, говорит Татьяна, с собой не было, но семья была готова оформить овердрафт и все-таки заплатить.

— В итоге нам сказали, так как документ новый, они не знают, как оформлять декларацию, и нас не пропустили, — говорит собеседница.



В Литву Джона так и не пропустили

Путешествие, продолжает Татьяна, закончилось так и не начавшись. Спустя сутки «дорог, очередей и проверок» семья вернулась домой. Деньги за жилье, которое бронировали в Литве, «сгорели».

В понедельник, 21 октября, белоруска написала письмо в посольство Литвы в Беларуси. Попросила пояснить, как все-таки въезжать в Литву с животными. Ей ответили: это не в нашей компетенции.

С похожей ситуаций столкнулась и Анастасия Белошицкая. 31 октября она хотела уехать в Литву с померанским шпицем. Границу девушка и собака проходили в пункте пропуска Котловка. Все документы у пса, говорит хозяйка, были в порядке.



Фото: личный архив Анастасии Белошицкой

— Мы ездим в Литву каждую неделю, и никогда не было проблем. А тут подошли таможенник с пограничником, заявили: мы вас никуда не пустим. Я уточнила, какая за причина? Оказалось, с 17-го октября у них какое-то новое законодательство. Якобы теперь перед тем, как въехать с животным в их страну, хозяева должны заполнить какую-то декларацию питомца. Документ для поездки туда-обратно стоит 150 евро. Плюс залог. Его сумма от 1500 евро и больше. Это как гарант, что мы вернем собаку назад в Беларусь.

По словам Анастасии, она попросила таможенников показать документ, где говорится про нововведения. Ей принесли бумагу на литовском, из которой белоруска ничего не поняла. В просьбе хоть что-то перевести и пояснить, ей, говорит, отказали.

— Я сказала: хорошо, у нас есть деньги, давайте декларировать, — продолжает собеседница. — Пошли к декларанту, он заявил, что ничем не может нам помочь. Якобы до этого питомцев он еще не декларировал и не знает, как это делать.

В итоге белоруску и ее шпица развернули.

— Неделю назад я точно также ехала с собакой через Котловку, и никаких проблем не было, — говорит она. — Когда сказала об этом таможенникам, мне ответили: сотрудники, которые нас пропустили, нарушили закон, и их накажут. Позже, уже на белорусской границе нам сообщили, что наш случай далеко не первый. Людей с животными разворачивают без всяких объяснений.

Активно обсуждают эту ситуацию и в соцсетях. Оказалось, проблемы при пересечении границы возникли не только у Татьяны, но и других собачников и их питомцев. Вот пример с пункта пропуска Мядининкай (сопредельный пункт Каменный Лог). Чтобы, въезжая в Литву, задекларировать собаку у таможенных представителей, хозяину пришлось заплатить 50 евро и оставить 500 евро — залог. Владельцу выписали «временный ввоз». На обратном пути человек снова пошел к таможенным представителям. И, заплатив еще порядка 50 евро, забрал залог. В первом случае на «все про все» ушло около 5 часов, во втором — около трех.

«Просто раньше, может быть, не так соблюдались требования по декларированию»



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

С просьбой пояснить ситуацию TUT.BY обратился в пресс-службу литовской таможни. Свои вопросы нас попросили направить по электронной почте. Прошло больше недели, но ответа пока нет. По телефону горячей линии, который указан на сайте таможни, нам сказали, что никаких новых законов не появилось: «при импорте, временном ввозе, транзите или вывозе из Литвы животных нужно декларировать».

— Просто раньше, может быть, не так [серьезно] соблюдались требования по декларированию, — отметили на том конце провода.

По словам собеседницы, животных декларируют у таможенных посредников, которые работают на пунктах пропуска.

В конце октября на сайте посольства Литвы в России появились рекомендации для «граждан третьих стран», которые собрались ехать в Литву с собаками, кошками, хорьками и птицами. Актуальны они и для белорусов.

— Граждане третьих стран, путешествующие в Литву со своими домашними животными должны предъявить таможне те же документы, что и для любых товаров, пересекающих границу, — написано на сайте.

Кроме того, сказано там, у животного должен быть документ, в котором указан владелец питомца, и оригинал ветеринарного сертификата, выданный третьей страной.

— Если вы собираетесь на выставку животных или в других личных целях, и собираетесь вернуться со своим домашним животным, заполните таможенную декларацию и выберите таможенную процедуру «для временного ввоза», — написано на сайте посольства. — Для завершения процедуры временного ввоза, при выезде из страны, предоставьте таможенную экспортную декларацию. Невыполнение процедуры временного ввоза влечет за собой уплату налогового обязательства перед таможней Литвы.

На сайте также указано два способа, как хозяева питомцев могут предоставить таможенную декларацию. Посмотреть их можно здесь .

Скорее всего причина того, что съездить в Литву с собакой или котом стало сложнее, связана с тем, что в стране посчитали: все чаще «хозяева» везут «своих» питомцев на выставки или, например, лечение за границу, а домой возвращаются без них. А животных, сообщают литовские СМИ, в итоге продают в Евросоюзе.

Так, за девять месяцев 2019 года, пишет Delfi , на Мединкайском дорожном посту только на белорусской границе было зарегистрировано 1950 случаев животных, прибывающих из третьих стран. Из них 77 были возвращены из-за попытки незаконного ввоза животных.