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«Сдавали бутылки, чтобы купить тетрадки». Истории людей, которые выросли в бедных семьях
01.11.2019 17:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы наверняка в детстве мечтали о большом домике для кукол, конструкторе или PlayStation. Но есть люди, у которых детские желания были совсем другими: линейка для уроков математики (ее приходилось делать самим), школьные тетради и теплая одежда. Мы пригласили в студию людей, которые росли в бедных семьях. Они рассказали о трудных моментах своего детства, зависти к другим ребятам и отношении к деньгам сегодня.
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Очень трогательные истории трудного детства.
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