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Повышаются детские пособия, БПМ, пенсии, выплаты

01.11.2019 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Новый размер бюджета прожиточного минимума утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты.
Повышаются детские пособия, БПМ, пенсии, выплаты

 С 1 августа 2019 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси составлял Br230,91. С начала ноября он вырастет до Br231,83 и будет действовать по 31 января 2020 года. Для различных групп населения сумма будет разная. Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит Br257,86, пенсионеров — Br177,79, студентов — Br224,8, детей в возрасте до 3 лет — Br149,63, детей от 3 до 6 лет — Br205,16, детей от 6 до 18 лет — Br251,19. Вместе с бюджетом прожиточного минимума увеличатся и минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения отдельным категориям пенсионеров. Вырастут доплаты для лиц в возрасте 75 лет и старше, получающих пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите. Больше станут пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста, вырастут госпособия на детей.

По информации СМИ.

 

 

 
 
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Новый размер бюджета прожиточного минимума утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты.  С 1 августа 2019 года бюджет прожиточного...
 
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