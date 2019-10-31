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Тигры, застрявшие на границе, в Познани начинают приходить в себя. Им даже дали имена
01.11.2019 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тигры, которых после мытарств на польско-белорусской границе, забрали в Познаньский зоопарк, постепенно
В приюте фонда живут звери, которые были спасены из цирков и нелегальных зоопарков. Главная особенность приюта — животные не подвергаются никакой эксплуатации.
Как
Директор Познаньского зоопарка Ева Зграбчынска рассказала, что у всех хищников на теле большие раны. У некоторых животных нет зубов, а у одного тигра повреждены когти и подушечки на лапах: хищник пытался выбраться и раздирал пол в клетке.
Лечение осложняется тем, что у ветеринаров нет никаких документах о возможных заболеваниях животных. Зграбчынска предположила, что и другие документы, которые были представлены перевозчиками на границе, могли быть сфабрикованы.
Сколько точно времени займет лечение животных — пока непонятно. Директор зоопарка говорит, что один тигр до сих пор в достаточно тяжелом состоянии. Также она рассказала, что, возможно, одной из причин, по которой на границе умер один хищник — это кормление животных сырой курицей из магазина. Такая еда застревает у тигров в пищеводе.
На официальной страничке зоопарка в Facebook специалисты немного подробнее
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После лечения и как только их физическое состояние будет позволять, пятеро тигров уедут в Испанию на постоянное место жительства в специальный приют для диких...
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