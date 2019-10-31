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Тигры, застрявшие на границе, в Познани начинают приходить в себя. Им даже дали имена

01.11.2019 17:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тигры, которых после мытарств на польско-белорусской границе, забрали в Познаньский зоопарк, постепенно приходят в себя. Опасения специалистов вызывают несколько животных, остальные же в более или менее нормальном состоянии. После лечения и как только их физическое состояние будет позволять, пять тигров уедут в Испанию на постоянное место жительства — в специальный приют для диких животных Фонда защиты животных AAP. Четыре хищника останутся в Познани и Вроцлаве.


Тигрица Софти. Фото: facebook.com/Zoo-Poznan-Official-Site

Фонд защиты животных AAP имеет богатый опыт спасения и ухода за тиграми и надеется помочь этим животным. Как только власти дадут разрешение, AAP начнет операцию по перевозке тигров на новое и постоянное место жительства. Обитать они будут в огромных вольерах, а условия жизни будут максимально, насколько это возможно, приближенными к дикой природе, однако под постоянным контролем специалистов.

В приюте фонда живут звери, которые были спасены из цирков и нелегальных зоопарков. Главная особенность приюта — животные не подвергаются никакой эксплуатации.

Как сообщает польское информационное агентство PAP, тиграм сейчас колют антибиотики, а польские ветеринары наблюдают за их состоянием

Директор Познаньского зоопарка Ева Зграбчынска рассказала, что у всех хищников на теле большие раны. У некоторых животных нет зубов, а у одного тигра повреждены когти и подушечки на лапах: хищник пытался выбраться и раздирал пол в клетке.

Лечение осложняется тем, что у ветеринаров нет никаких документах о возможных заболеваниях животных. Зграбчынска предположила, что и другие документы, которые были представлены перевозчиками на границе, могли быть сфабрикованы.

Сколько точно времени займет лечение животных — пока непонятно. Директор зоопарка говорит, что один тигр до сих пор в достаточно тяжелом состоянии. Также она рассказала, что, возможно, одной из причин, по которой на границе умер один хищник — это кормление животных сырой курицей из магазина. Такая еда застревает у тигров в пищеводе.

На официальной страничке зоопарка в Facebook специалисты немного подробнее рассказали о своих подопечных. Например, им начали давать имена. Мерид Храбрая — титгрица, которая, по сравнению с другими животными, хорошо ест, «разговаривает», ходит по клетке и царапает когтеточку. А вот Софти — маленькая тигрица, которая очень медленно приходит в себя. О ее состоянии специалисты зоопарка переживали особенно — ее клетка находилась в глубине фургона, и все сначала думали, что животное умерло. Но Софти просто очень тихо сидела. Состояние Софти пока не очень хорошее, но в зоопарке радуются, что ей все лучше и лучше.

 
 
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После лечения и как только их физическое состояние будет позволять, пятеро тигров уедут в Испанию на постоянное место жительства в специальный приют для диких...
 
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