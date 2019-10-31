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Могилевчан спросили, что их больше всего волнует, чтобы передать ответы депутатам. Вот результаты

01.11.2019 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У могилевчан спросили, какие проблемы их больше всего волнуют, — а ответы передадут депутатам. И не важно, кто конкретно пойдет в парламент от областного центра, — каждый депутат все равно получит «Анкету жителя Могилева», рассказали TUT.BY активисты инициативы «Открытый город».


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

«Открытый город» — инициатива, которую создали, объединившись, независимые кандидаты в депутаты городского Совета депутатов в 2018 году. Выборы в него проходили 18 февраля 2018 года.

Заранее инициатива «Открытый город» запустила в социальных сетях «Анкету жителя Могилева», чтобы узнать насколько могилевчанам комфортно живется в городе, с какими проблемами они сталкиваются и что нужно сделать, чтобы город стал более комфортным для его жителей и гостей.

Анкета была анонимной и содержала как открытые вопросы, вроде «Что вам нравится/раздражает в вашем дворе и районе», так и вопросы с вариантами ответов. Например, какие проблемы в Могилеве вы считаете наиболее острыми: плохое качество проезжей части, тротуаров; постоянный отток выпускников вузов и профессионалов из города; отсутствие градостроительной политики; плохое качество содержания городских территорий, бесхозность и др. Подробно можно ознакомиться тут.

— Впервые мы проводили подобный опрос среди горожан во время выборов в местные Советы депутатов в 2018 году, — рассказал экс-кандидат в горсовет депутатов и руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов. — Тогда онлайн ответило более 500 человек. В этом году мы таким же способом собрали актуальную информацию, проанализировали и передадим новым депутатам, неважно кто они будут.

По словам Юрия Стукалова, участники инициативы хотят таким образом напомнить депутатам, что они в ответе за свои округа, которые их выберут: «Страна страной, но депутаты должны помнить, чьи интересы они представляют в парламенте и что это за интересы и проблемы».

В итоге анкету заполнило 322 человека. В опросе приняло участие 56% женщин, 44% мужчин — работники предприятий, учреждений, предприниматели, врачи, учителя и другие. Возраст 87% заполнивших анкету — 18−55 лет.

— В анкетировании поучаствовали почти один из тысячи жителей, что по законам социологии позволяет получить очень достоверные сведения, — отметили участники инициативы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кандидатам в белорусский парламент «Открытый город» предлагает обратить внимание на самые волнующие могилевчан проблемы, включит в предвыборные программы и учитывать в своей последующей деятельности реальные потребности могилевчан по улучшению жизни.

Итак, что нас волнует?

Первый пункт — это развитие зеленых зон города. Речь идет о сохранении существующих, появлении новых и развитие их всех как полноценных общественных пространств.

Второй — лучшие дворы и дороги. Могилевчане считают, что необходимо уделить максимальное внимание качеству дорог и тротуаров во дворах и на магистралях. Также в каждом дворе должно работать полноценное освещение в вечернее время суток и быть обустроена комфортная детская площадка.

Развитие транспортной инфраструктуры как ключ к экологичному, зеленому, чистому и комфортному городу тоже волнует могилевчан. В том числе это касается использования общественного и велосипедного транспорта.

Могилевчане предъявляют претензии также к медицинскому обслуживанию в городе. Конкретнее — к общему низкому уровню лечебного процесса, недоступности высокоэффективных лекарственных препаратов, дефициту врачей ряда специальностей, недостаточному оснащению больниц современным оборудованием — не хватает аппаратов МРТ, амбулаторий, дежурных аптек в спальных районах.

Также жителей волнует наличие вблизи города ряда химических предприятий, выбросы от которых могут негативно сказываться на здоровье людей.

Все результаты исследования можно узнать тут.

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Теги: Могилев
 
 
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Опрос был анонимным и охватывал многие сферы - инфраструктуру, досуг, пожелания к микрорайону.
 
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