«Их держат за российское гражданство». Обвиняемые по делу о взрыве на салюте 3 июля не признают вину

Источник материала: Tut.by

Четвертый месяц продолжается расследование по делу о взрыве во время салюта на День независимости. Все это время два сотрудника российской фирмы «Пиро-Росс» находятся в СИЗО. Сестра одного из них рассказала TUT.BY, что по данным фирмы, где работали фигуранты, их действия не могли привести к трагедии. «Мы готовы на любые условия, лишь бы вытащить ребят из СИЗО, но меру пресечения не меняют, — отмечает собеседница. — И нет никакой конкретики, сколько их еще будут держать».



Российские специалисты прибыли в Минск как консультанты. Подготовкой и запуском салюта занимались и белорусские военнослужащие. Фото: «Минск-Новости»

Обвиняемые по делу о взрыве — 25-летний Максимилиан Сапронов и 28-летний Константин Денисов. Оба имеют высшее образование, в компании «Пиро-Росс» работали несколько лет. Накануне Дня независимости они прибыли в Минск как консультанты.

Сестра Константина Денисова говорит, что для ее брата это была рядовая командировка.

— Они поехали для оказания технической помощи, — вспоминает Ирина. — Константин работал в фирме около четырех лет, профессионально занимался пиротехникой. Для него это была не первая такая командировка, то есть опыт у него был, — отмечает собеседница. — Как мы узнали о задержании? В интернете увидели статью, что в Минске произошел взрыв. Зная, что брат был там и что задержали российских ребят, сложился пазл. Я начала обзванивать друзей, разные организации, чтобы убедиться. А потом нам позвонили из Следственного комитета и все подтвердили.

По словам Ирины, каждый месяц родственникам дают одно свидание с Константином в СИЗО. Обсуждать условия содержания и уголовное дело они не могут — это запрещено внутренними правилами. По месту работы брата Ирине говорят: ребята помогали готовить фейерверочные изделия к запуску, их действия не могли привести к трагедии, к взрыву привели другие действия — неправильная закладка изделий в мортиры.

— Наши ребята не загружали фейерверк, этим занимались исключительно белорусские военные, — подчеркивает сестра Константина Денисова. — Они осуществляли подрезку изделий, то есть снимали оберточную бумагу, и прокатку. То же делали и белорусские военные. Но насколько нам известно, кроме двух граждан России, по этому делу больше никто не задержан. Еще один важный момент — ребята работали на территории воинской части. За все мероприятие отвечал командир, который видел, что делают приглашенные специалисты и его подчиненные, но никаких замечаний не делал, то есть он нарушений не установил.

«Изначально завязали все на российского производителя». Мнение эксперта спустя месяц после ЧП на салюте

— Одна из версий — неправильная зарядка изделий. Если шары не лезли в трубу, все зависит от физической силы. То есть кто-то не смог пропихнуть, а кто-то смог. Шар мог застрять в трубе, где и произошел взрыв. Ни мой брат, ни Максимилиан не загружал заряды в трубы. Это делали белорусские военные, проверять должны были их командиры. По этому вопросу высказалось также Министерство обороны Российской Федерации: опытным путем установлено, что действия подобного характера не могут привести к взрыву.

Ирина отмечает, что ее брат сотрудничает со следствием — дает показания, участвует в следственных действиях. Сам обвиняемый и его семья рассчитывали, что меру пресечения ему изменят.

— Мы адвокатам сказали, что готовы на любые условия, чтобы вытащить из СИЗО ребят, — и снять квартиру в Минске, и выплатить залог, но нам отказывают. Думаю, их держат, потому что они граждане другой страны. Мы бы хотели, чтобы наши ребята достойно проходили следственные действия, могли отстоять свои права. Сейчас они находится в замкнутом депрессивном пространстве, в давящей обстановке, где грубо говоря, сходят с ума. Следователь говорит, что продолжаются экспертизы по делу. Как долго это будет длиться еще, мы не знаем, и никто нам не говорит.

Известно, что компания «Пиро-Росс» предоставила следствию всю необходимую техническую документацию, следователь приезжал в Россию, чтобы допросить руководство.

Минобороны закупило изделия у российской компании «Пиро-Росс», сотрудники которой заявляли , что во время салюта в Минске применялись фейерверки собственного производства 2017 года выпуска. Компания осуществляет поставки продукции для нужд Минобороны Беларуси много лет, сумма контракта — около 20 млн российских рублей (свыше 300 тысяч долларов).

По версии следствия, купленные заряды для салюта не подходили под мортиры, поэтому представители российской компании-поставщика, а также белорусские военнослужащие, которые готовили салют, обрезали заряды и укатывали их о твердую поверхность, хотя манипуляции с профессиональным пиротехническим изделием в виде разборки и доработки запрещены. Кроме того, глава СК Иван Носкевич отмечал , что часть изделий были с истекшим сроком годности.

— Достоверно установлено, что сами заряды перед тем, как были опущены в мортиры, подвергались механическому воздействию, которое не предусмотрено технической документацией, — заявил Носкевич. — Как представители российской фирмы, так и наши военнослужащие по их рекомендации, подвергали заряды обрезанию, укатывали их о твердую поверхность, чтобы они поместились. Нам предстоит выяснить технические причины взрыва: эти ли действия привели к взрыву.

— По гражданским нормативным правилам, манипуляции с профессиональным пиротехническим изделием в виде разборки, доработки и т.д. — запрещены. Тем более на таких ответственных объектах, — отмечал в комментарии TUT.BY Константин Морозов, директор компании «Кальвин». 3 июля его сотрудники работали с поддерживающим фейерверком у гостиницы «Беларусь» в Минске. — Это все-таки не полигон и не съемка фильма, где присутствует ограниченный круг специальных и обученных лиц. 3 июля посмотреть на салют пришла многотысячная публика. По технической документации, чертежам и химсоставу можно заранее все понять, поэтому вопросы не только к тем, кто заряжал, но и к тем, кто закупал и контролировал этот процесс. Также могла сыграть роль парусность, в тот день было ветрено, и возвышение на 1,2−1,5 м от уровня земли пусковой платформы. Обвинение предъявлено двум сотрудникам российской компании «Пиро-Росс», это компания с хорошей репутацией, она давно на рынке. Нужно понимать, что два человека физически не смогли бы изменить все изделия.

Денисову и Сапронову предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 УК, санкция статьи предусматривает наказание от 2 до 7 лет лишения свободы). По данным TUT.BY, россияне не признают вину.

Два белоруса, имевшие отношение к запуску салюта, проходят подозреваемыми по делу, заявляли в августе в СК. Были ли в итоге им предъявлены обвинения, в Следственном комитете не сообщают. Известно только, что следствие по делу продолжается.