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Взрыв котла в Жодино, где погиб человек и четверо пострадали: оборудование и не собирались запускать
01.11.2019 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По факту взрыва на котельной в Жодино расследуется уголовное дело,
Напомним, 29 октября на производственной базе в Жодино
Еще четверо пострадали. Одну пациентку обслужили амбулаторно, один пострадавший с ожогами 1−2 степени (до 10% тела) попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести, но уже переведен оттуда; а двое с закрытой ЧМТ легкой степени, ушибами и рваными ранами лица — в травматологии. Об этом телеканалу рассказал главврач городской больницы в Жодино Владимир Циолта.
«Взрыв был, а потом весь мокрый, в том плане, что котел как взорвался, то всего обдало водой. И все, больше я ничего не помню», — рассказал один из пострадавших.
Говорят, за счет этого котла отапливали только ремонтную автотехники. И якобы вводить оборудование в работу в октябре не планировали.
«Будут выяснены причины, почему вообще данная котельная была включена и что там случилось. Скорее всего, она будет полностью демонтирована, сейчас рассматриваем вопрос о применении другого вида отопления», — заявил директор жодинского Объединения ЖКХ Юрий Рабецкий.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса — за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти машиниста и степень травм у пострадавших.
За последние 10 лет, уточняет СТВ, произошло 85 ЧП при эксплуатации бытовых котлов. Больше всего — в Минской области, 32 случая.
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Взрыв котла в Жодино, где погиб человек и четверо пострадали: оборудование и не собирались запускать
От полученных травм в больнице скончался 46-летний машинист. Его четверо коллег пострадали: у кого раны, у кого ожоги.
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