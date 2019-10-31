Взрыв котла в Жодино, где погиб человек и четверо пострадали: оборудование и не собирались запускать

Источник материала: Tut.by

По факту взрыва на котельной в Жодино расследуется уголовное дело, сообщает телеканал СТВ. Трое человек остаются в больнице. На предприятии говорят: котел и не должны были запускать в октябре.

Напомним, 29 октября на производственной базе в Жодино взорвался тепловой котел, от полученных травм 46-летний машинист умер в больнице.

Еще четверо пострадали. Одну пациентку обслужили амбулаторно, один пострадавший с ожогами 1−2 степени (до 10% тела) попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести, но уже переведен оттуда; а двое с закрытой ЧМТ легкой степени, ушибами и рваными ранами лица — в травматологии. Об этом телеканалу рассказал главврач городской больницы в Жодино Владимир Циолта.

«Взрыв был, а потом весь мокрый, в том плане, что котел как взорвался, то всего обдало водой. И все, больше я ничего не помню», — рассказал один из пострадавших.

Говорят, за счет этого котла отапливали только ремонтную автотехники. И якобы вводить оборудование в работу в октябре не планировали.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

«Будут выяснены причины, почему вообще данная котельная была включена и что там случилось. Скорее всего, она будет полностью демонтирована, сейчас рассматриваем вопрос о применении другого вида отопления», — заявил директор жодинского Объединения ЖКХ Юрий Рабецкий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса — за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти машиниста и степень травм у пострадавших.

За последние 10 лет, уточняет СТВ, произошло 85 ЧП при эксплуатации бытовых котлов. Больше всего — в Минской области, 32 случая.