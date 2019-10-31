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В Минске пропала 12-летняя школьница

01.11.2019 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники уголовного розыска ищут в Минске 12-летнюю школьницу, которая сегодня ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает Центральное РУВД.


Фото: Центральное РУВД Минска

12-летняя Александра Якубовская живет на улице Леси Украинки в столице. Сегодня днем она вышла из дома и до сих пор не вернулась. Ее ищет семья.

Не исключено, что девочка находится в каком-нибудь торговом центре, как часто бывает с подростками. Но точной информации нет, и она может быть в другом месте. Поэтому всех возможных свидетелей просят звонить в милицию.

Приметы разыскиваемой: на вид 12 лет, худощавого телосложения, рост 152−155 см, круглое лицо, волосы темно-русые, длинные. Была одета: куртка темно-синего цвета, черные джинсы, черный джемпер с рисунком в виде сердца, кроссовки без шнурков.

Всех, кто узнал школьницу на фото и располагает информацией о ее местонахождении, просят сообщить в Центральное РУВД Минска лично (ул. Орловская, 58/1) или по телефонам: 8033 901−99−40, 8017 288−02−02 либо 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Ее ищут родные и сотрудники милиции.
 
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