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Территориальному центру социального обслуживания населения Борисовского района исполнилось 15 лет

01.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Коллектив редакции газеты "Адзiнства" презентовал видеоролик, посвященный работе в ТЦСОН.
Мероприятие получилось трогательным и теплым, ведь социальный работник - профессия добрых людей, готовых всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

 
 
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Председатель районного Совета депутатов Петр Навицкий, начальник управления по траду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома Евгений Яночкин, а...
 
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