Отстранение от работы: особенности правового регулирования

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Согласно части 1 этой статьи наниматель обязан отстранить работника от работы по требованию уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством.

Так, например, Положением о государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2002 №1851, предусмотрено, что сотрудники государственной автомобильной инспекции для выполнения возложенных на нее задач имеют отстранять от управления транспортными средствами, самоходными машинами лиц, которые не имеют права управления этими транспортными средствами, самоходными машинами, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Также наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) в соответствующий день (смену) работника:

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

2) не прошедшего инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

3) не использующего средства индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающие безопасность труда;

4) не прошедшего медицинский осмотр, освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Работника, совершившего хищение имущества нанимателя, наниматель имеет право отстранить от работы до вступления в законную силу приговора суда или постановления органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания.

Это основание для отстранения работника от работы носит не обязывающий, как в предыдущих случаях, характер, а предполагает наличие у нанимателя права выбора: он вправе отстранить работника от работы, а может и не отстранять.

При этом отстранение от работы допускается только на период с даты установления факта хищения до дня вступления в законную силу приговора суда или постановления органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания. Также необходимо обратить внимание, что отстранение от работы может последовать только за хищение имущества нанимателя, но не иных лиц (работников, граждан, случайно находящихся на территории предприятия и др.). Факт совершения хищения должен быть подтвержден соответствующими документами, например, протоколом, составленным работниками милиции.

При отстранении от работы трудовые отношения с работником не прекращаются. Работник лишь временно не допускается к исполнению своих трудовых обязанностей по должности, профессии, специальности, квалификации, указанной в трудовом договоре.

Особенности процедуры отстранения работника от работы.

По общему правилу решение работодателя об отстранения работника от работы оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации. Работник, отстраненный от работы, знакомится с приказом (распоряжением) под подпись.

В случае отпадения причин отстранения должен быть решен вопрос о дальнейшей судьбе работника: допустить его к выполнению прежней работы, перевести на другую работу или уволить. Избрание нанимателем одного из возможных вариантов зависит от конкретных обстоятельств, послуживших основанием отстранения, тяжести совершенного работником проступка и других заслуживающих внимания обстоятельств.

Так, например, если отстранение было вызвано, например, непрохождением работником медицинского осмотра, то его следствием может быть перевод работника с его согласия на другую работу, не связанную с вредными или опасными условиями труда и не требующую в связи с этим по состоянию здоровья обязательного медицинского освидетельствования.

Отстраненный от работы работник по причине непрохождения проверки знаний по охране труда после прохождения такой проверки должен быть допущен к прежней работе.

В то же время появление (присутствие) работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения является основанием для расторжения трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного трудового договора до истечения срока его действия по п. 7 ст. 42 ТК Республики Беларусь.

Особенности начисления и выплаты заработной платы при отстранении.

По общему правилу, предусмотренному частью четвертой ст. 49 ТК Республики Беларусь, за период отстранения от работы заработная плата не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Прежде всего, такое исключение содержится в пятой части названной статьи — в случаях отстранения от работы работника, который не прошел инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы в соответствии с частью первой статьи 71 ТК Республики Беларусь, то есть как за простой – не ниже двух третей установленной ему тарифной ставки (оклада).

Начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Минской области советник юстиции Ольга Бобкова