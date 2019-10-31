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Служба длиною в жизнь

01.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Виктор Григорьевич Захарченко родился в г. Балаклея Харьковской области в семье простых советских тружеников. После школы поступил в Одесское артиллерийское училище, окончив которое был направлен в Южную группу войск в Венгрии.
Виктор Григорьевич старался постоянно совершенствовать профессиональное мастерство, добивался высоких результатов в боевой учебе.
По завершении службы в ЮГВ старший лейтенант Захарченко был направлен в Туркестанский военный округ, а спустя восемь месяцев – в Афганистан.

Пройдя Афганистан

…30-летний капитан со своим дивизионом стали подниматься в горы. У артиллеристов 130 мм пушки буксировались гусеничными тягачами. На афганской земле случилось непредвиденное: тягачи стали застревать в снегу, лежавшем на вершине. Командир дивизиона капитан Виктор Захарченко принял решение идти впереди колонны, выбирая более проходимый путь для машин. Пройдя пешком около 30 километров, Виктор Григорьевич вывел дивизион в указанную точку.
За боевые отличия в Афганистане офицер Захарченко был награжден орденом Красной Звезды. Выполнив интернациональный долг, он поступил в Военную артиллерийскую академию имени М.И. Калинина, после окончания которой был направлен в знаменитую печинскую учебную дивизию. Боевой офицер Виктор Захарченко умело и грамотно организовывал подготовку специалистов артиллерийских подразделений для войск Белорусского военного округа и других артиллерийских частей. Его авторитет был высок не только среди подчиненных, но и среди командиров соседних учебных частей, командования дивизии. Опыт грамотного командира, организатора, хозяйственника в дальнейшем высоко оценило вышестоящее военное руководство, и полковник Виктор Григорьевич Захарченко был назначен вначале заместителем, а через год – начальником 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.
В конце 90-х Виктор Захарченко избирался депутатом Борисовского горсовета двух созывов, являлся членом райисполкома. В 2001 году полковник Захарченко был уволен в запас, но еще много лет проработал на руководящих должностях на заводе БАТЭ.

Семья – надежный тыл и опора

В нелегкой офицерской службе Виктора Григорьевича постоянно поддерживала его семья. Супруга Людмила Николаевна была опорой любимому мужу, верной боевой подругой в нелегком ратном труде. Поровну делили супруги все тяготы и лишения офицерской кочевой жизни. Особенно радостными событиями для обоих были рождение сына Александра и дочери Светланы.
Дети выросли, получили хорошее образование, нашли достойную работу. У Людмилы и Виктора Захарченко растут внуки Паша, Ваня, Руслан и внучка Полинка.
Виктор Григорьевич уже достиг 70-летия, но продолжает активно участвовать в общественной жизни, является членом Белорусского союза офицеров.
Боевые товарищи поздравляют Виктора Григорьевича Захарченко с юбилеем, желают здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа.

Служба длиною в жизнь

А. ЦЕРКОВНЫЙ, председатель Печинской организации ОО «БСО», полковник в отставке, воин-интернационалист, участник ликвидации аварии на ЧАЭС

 
 
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