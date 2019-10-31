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В Печерском лесопарке могилевчане будут высаживать кедры. Кто хочет присоединиться?
01.11.2019 19:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эту субботу, 2 ноября, в Печерском лесопарке Могилева будут высаживать кедры. Озеленением займутся активисты инициативы «Сохраним Печерский лесопарк» и все, кто хочет к ним присоединиться. Например, вы.
Предстоит высадить 250 саженцев кедра, поэтому помощь будет не лишней. С собой брать перчатки и по возможности лопаты. Сбор — в 10.00 около спасательной (лодочной) станции.
Инициатива «Сохраним Печерский лесопарк» — группа людей, которые занимаются изучением и сохранением экологии Печерского лесопарка. Могилевчане регулярно устраивают тут уборку мусора, высаживают деревья. Они также добиваются
Подробно об инициативе можно узнать
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Высаживать деревья будут уже завтра, 2 ноября.
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