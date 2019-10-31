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В Печерском лесопарке могилевчане будут высаживать кедры. Кто хочет присоединиться?

01.11.2019 19:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эту субботу, 2 ноября, в Печерском лесопарке Могилева будут высаживать кедры. Озеленением займутся активисты инициативы «Сохраним Печерский лесопарк» и все, кто хочет к ним присоединиться. Например, вы.


Фото: vk.com/savepechersk

Предстоит высадить 250 саженцев кедра, поэтому помощь будет не лишней. С собой брать перчатки и по возможности лопаты. Сбор — в 10.00 около спасательной (лодочной) станции.

Инициатива «Сохраним Печерский лесопарк» — группа людей, которые занимаются изучением и сохранением экологии Печерского лесопарка. Могилевчане регулярно устраивают тут уборку мусора, высаживают деревья. Они также добиваются возрождения яблоневого сада около лесопарка, чтобы сделать эту территорию зоной отдыха.

Подробно об инициативе можно узнать тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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