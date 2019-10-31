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В Барановичском районе 11-летнего школьника насмерть придавило футбольными воротами
01.11.2019 21:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичском районе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика и придавили его. Прибывшим медикам спасти его не удалось,
Несчастный случай произошел днем 1 ноября в агрогородке Русино Барановичского района. Школьники играли в футбол на стадионе. Во время игры 11-летний мальчик запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью его тела ворота упали и придавили ребенка.
Проведенные прибывшей бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия положительного результата не дали и школьник скончался.
Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.
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Проведенные прибывшей бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия положительного результата не дали и школьник скончался.
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