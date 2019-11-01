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Чем больше вспашем, тем лучше

02.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Поднятие зяби – важнейшая задача осени. План по вспашке большой. Всего по району необходимо провести работы на площади свыше 10 тысяч гектаров. Трудиться аграриям придётся до самых холодов. А они всё ближе. Чем больше вспахал осенью, тем быстрее пойдут дела весной, когда начнётся посевная. Упускать время нельзя.

Чем больше вспашем, тем лучше

Механизатор Владимир Парфенчук – один из лучших пахарей ОАО «Дворец труда-Агро».

В ОАО «Дворец труда-Агро» ежедневно задействуют не менее четырёх пахотных агрегатов. Как рассказал главный агроном акционерного общества Артём Кузьмичёнок, более чем наполовину задание уже выполнено. Всего в акционерном обществе необходимо поднять зябь на площади 1320 гектаров. Дизтоплива хватает, техника серьёзно не подводит, механизаторы подобраны опытные. Потому и продвигается процесс. Акционерное общество по темпам вспашки – явный лидер в районе.В ОАО «Дворец труда-Агро» ежедневно задействуют не менее четырёх пахотных агрегатов. Как рассказал главный агроном акционерного общества Артём Кузьмичёнок, более чем наполовину задание уже выполнено. Всего в акционерном обществе необходимо поднять зябь на площади 1320 гектаров. Дизтоплива хватает, техника серьёзно не подводит, механизаторы подобраны опытные. Потому и продвигается процесс. Акционерное общество по темпам вспашки – явный лидер в районе.Работы продолжаются дотемна. Для пахарей организовано двухразовое питание. Механизаторы понимают, насколько важно успешно завершить сезон. Впереди – зима. Работы в поле приостановятся на несколько месяцев. Будет время перевести дух у тружеников. Пока же каждый погожий денёк используется по максимуму.   Механизированный отряд ОАО «Дворец труда-Агро» мы застали на дальних угодьях, вблизи деревни Гора. В этих краях у дворецких давно свои интересы. Значительная доля урожая зерновых поспевает именно здесь. Вот и вспашку все последние дни вели преимущественно в черейской зоне. Нужен задел на весну.– Подзаправимся вот – и вновь за дело, – рассказал механизатор Владимир Парфенчук. – Современные плуги мощные, с большим захватом. Объёмы наращиваем и о качестве работ не забываем. Требования в этой части  предъявляются серьёзные. Стараемся им соответствовать.

Агрономическая служба хозяйства тем временем планирует, что и как сажать в следующем году на данных угодьях. Нужно всё просчитать и выбрать оптимальный вариант. Начало уже положено. Зябь под будущую посевную поднята.
Параллельно с поднятием зяби труженикам сельхозпредприятий нужно пристальное внимание уделить состоянию сенажных траншей и благоустройству территорий, прилегающих к животноводческим объектам.

Корма заготовили, их нужно хранить в надлежащих условиях, чтобы получить в ближайшие месяцы весомую отдачу в виде высоких надоев, привесов. Недопустимо, когда ямы оказываются подтопленными водой. Это прямой путь к потере драгоценных кормовых единиц. На местах обязаны реагировать на погодные условия, принимать меры. Фактов бесхозяйственности быть не должно.

Пока не поздно, важно обкосить фермы. Иначе быльё будет торчать из-под снега, создавая неприглядную картину. А весной обилие сухой растительности вблизи животноводческих объектов являет собой серьёзную опасность. На это постоянно указывает пожарная служба.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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Поднятие зяби – важнейшая задача осени. План по вспашке большой. Всего по району необходимо провести работы на площади свыше 10
 
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